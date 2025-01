Il 2025, anno di svolta: tra sfide globali e opportunità per le imprese - Evento ISPI "Il mondo nel 2025: time to deliver"

Agilità, lungimiranza e concretezza saranno le qualità necessarie per trasformare le difficoltà in successi. Durante la conferenza "Il mondo nel 2025: time to deliver", organizzata a Milano da Assolombarda e Sace, in collaborazione con l'Osservatorio Geoeconomia di Ispi e Intesa Sanpaolo, sono emerse queste riflessioni sul futuro e sulle sfide globali che impatteranno economia, politica e industria. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, ha espresso preoccupazione per la capacità dell'Unione Europea di rispondere ai ritardi accumulati in termini di innovazione, produttività e investimenti. Le mosse degli Stati Uniti, con una presidenza Trump orientata alla competitività interna, mettono sotto pressione il Vecchio Continente. Sul fronte monetario, si prevede un andamento variabile dei tassi d'interesse: la FED potrebbe ridurre i tassi di soli 50 punti base (due interventi da 25pb), mentre la BCE potrebbe operare quattro tagli da 25pb già nella prima metà del 2025.

Per l'Italia, le previsioni di crescita si attestano all'1%, con la fiducia in una ripresa dei consumi, ma sarà necessario un rilancio degli investimenti pubblici e privati. Secondo Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, la competitività italiana dipende strettamente dalla capacità dell'Europa di definire una visione industriale più incisiva. Di fronte alla politica "America First" di Donald Trump e all'evoluzione delle tensioni geopolitiche, Spada ha criticato l'approccio "ideologico e l'impianto regolatorio" dell'Unione europea, che rischia di compromettere settori strategici come l'automotive. Spada ha sottolineato l'urgenza di rimettere in moto la crescita, concentrandosi su energia e investimenti. Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'Ispi, ha definito il 2025 come l'anno della verità, in cui i principali attori globali saranno chiamati a trasformare le ambizioni in azioni concrete.

In particolare, il ruolo di Trump sarà determinante per l'America, la Cina, l'Europa e il resto del mondo. La sua imprevedibilità rende il 2025 un anno di grande incertezza. Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, ha evidenziato l'importanza dell'export per l'economia italiana. L'Italia è il quarto esportatore mondiale, con l'export che rappresenta il principale motore del PIL e dell'occupazione. Si prevede una crescita del 3,5% per il 2025, pari a 679 miliardi di euro. Le aziende italiane, per essere competitive, dovranno diversificare i mercati e puntare sull'innovazione tecnologica, anche attraverso l'uso dell' AI. Marco Castino, general manager di Alfasigma Italia, ha illustrato l'impegno dell'azienda nel settore delle biotecnologie, con investimenti di oltre un miliardo di euro negli ultimi due anni. La strategia di Alfasigma si basa su innovazione, velocità di commercializzazione e alta qualità, con una visione globale e un approccio pragmatico.



Giuseppe Fontana, ceo di Fontana Gruppo, ha sottolineato l'importanza della localizzazione come strategia per espandersi in nuovi mercati. L'azienda intende svilupparsi al di fuori dell'Europa, anche in settori diversi dall'automotive, con strutture e organizzazioni locali. In sintesi, il 2025 si preannuncia un anno di grandi sfide per l'economia globale e per le imprese italiane. La capacità di adattarsi, innovare e internazionalizzare sarà fondamentale per affrontare le incertezze e cogliere le opportunità in un contesto in rapida evoluzione. In particolare, l'Europa e l'Italia dovranno agire con determinazione per rispondere alle sfide poste dalla competitività globale e dalle scelte politiche. I protagonisti si preparano a compiere le proprie mosse.