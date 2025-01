Generali e Natixis verso la partnership nel risparmio gestito, nonostante le tensioni

Francesco Gaetano Caltagirone e la Delfin della famiglia Del Vecchio, due importanti azionisti privati di Generali, hanno espresso pubblicamente il loro dissenso riguardo all'accordo, rendendo la riunione del consiglio particolarmente intensa. L'incontro, tenutosi a Milano presso la sede di City Life, si è protratto per l'intera giornata, con un esito che, nonostante le opposizioni, era largamente previsto: l'approvazione della partnership a maggioranza.

La fusione, dal punto di vista tecnico, coinvolgerà la Generali Investment Holding (controllata per l'83,25% da Generali e per il 16,75% da Cathay), che ha recentemente acquisito la società americana Mgg per 320 milioni di euro, e Natixis Investment Managers, parte del gruppo Bpce.

Generali contribuirà con 632 miliardi di euro di masse gestite, mentre Natixis apporterà 1.200 miliardi. Il nuovo ente sarà guidato da Woody Bradford, già amministratore delegato di Generali Investment Holding e di Conning, acquisita in precedenza da Cathay.

Nonostante l'approvazione del consiglio, l'accordo rimane non vincolante e potrebbe essere soggetto al golden power, data la natura estera di una delle parti coinvolte. La vera fonte di tensione, tuttavia, risiede nel disaccordo tra i soci di minoranza, Delfin (con il 9,77%) e Caltagirone (con il 6,23%), e il management di Generali, sostenuto da Mediobanca (detentrice del 13,13% del capitale), a sua volta partecipata da Delfin (19,81%) e Caltagirone (7,76%).

Già durante la riunione del comitato investimenti, il giorno precedente, si erano manifestate divergenze, con il voto contrario di Stefano Marsaglia, espressione della lista Caltagirone, in contrasto con il parere favorevole degli altri membri. Lo stesso giorno, il collegio sindacale aveva espresso riserve sui tempi considerati troppo stretti, tramite una comunicazione inviata al consiglio, giunta in ritardo per essere valutata dal comitato nomine, ma presa in esame durante la riunione odierna.

In questo scenario, il consiglio di amministrazione di Generali si avvia verso la conclusione del proprio mandato, con la presentazione del piano triennale prevista per il 30 gennaio a Venezia. Seguirà l'assemblea degli azionisti l'8 maggio a Trieste, per l'approvazione del bilancio e la nomina dei nuovi organi sociali. Sembra ormai esclusa la presentazione di una lista da parte del consiglio uscente, anche a causa delle nuove disposizioni legislative sul capitale.



Si profila invece un ritorno a una lista di maggioranza presentata da Mediobanca, affiancata da una di minoranza di Assogestioni, senza escludere la possibilità di una lista congiunta da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Delfin, guidata da Francesco Milleri.