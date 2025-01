Edilizia in ripresa: produzione in crescita a novembre 2024 nei dati ISTAT

Nei primi undici mesi del 2024, l'indice corretto per gli effetti di calendario segna un incremento del 5,5%, mentre l'indice grezzo cresce del 6,3%. Questi risultati consolidano la ripresa del settore, che aveva avuto un’impennata nel 2021.

Secondo i dati dell'ISTAT, a novembre 2024, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha visto il terzo aumento consecutivo su base mensile, toccando il livello più alto da gennaio 2024. Inoltre, la produzione delle costruzioni, corretta per gli effetti di calendario, continua la sua crescita quasi ininterrotta da febbraio 2021, confrontata con il novembre 2023.

Ecco i dati principali:

Variazioni congiunturali (novembre 2024 rispetto a ottobre 2024): +2,6%.

Variazioni del trimestre (settembre-novembre 2024 rispetto a giugno-agosto 2024): +1,4%.

Variazioni tendenziali (novembre 2024 rispetto a novembre 2023): +3,6% (dati corretti per effetti di calendario), +0,1% (dati grezzi).

Variazioni dei primi undici mesi (gennaio-novembre 2024 rispetto a gennaio-novembre 2023): +5,5% (dati corretti per effetti di calendario), +6,3% (dati grezzi).

Questi numeri raccontano di un settore in fermento, che sembra aver superato le difficoltà del passato. In sostanza, la produzione nel settore delle costruzioni mostra un andamento in crescita, sia nel breve termine (congiunturale) che nel medio periodo (tendenziale). La ripresa, iniziata nel 2021, continua quindi a consolidarsi. I dati di novembre confermano un trend positivo, con un aumento mensile significativo e una crescita robusta su base annua, sia per il dato destagionalizzato che per quello corretto per gli effetti di calendario. Il futuro, per il comparto, sembra essere promettente.

Il prossimo aggiornamento dei dati è previsto per il 20 febbraio 2025.