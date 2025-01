Davos 2025: un bivio per l'economia globale





Davos, dal 15 al 24 gennaio, è il fulcro del dibattito mondiale. Il World Economic Forum (WEF) 2025, con il tema "Collaborazione per l'età dell'intelligenza", riunisce leader globali per affrontare le sfide del futuro. Circa 3.000 personalità, tra cui 60 capi di stato e di governo, sono arrivate in Svizzera da oltre 130 paesi.

"Il contesto mondiale è ancora incerto a livello economico e culturale", si legge in una nota del Forum, "ma le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale (AI), il calcolo quantistico e le biotecnologie, offrono opportunità senza precedenti".