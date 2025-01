Bitcoin vola a nuovi record, dollaro in calo: cosa sta succedendo?

Queste dichiarazioni hanno generato grande interesse e aspettative nel settore, influenzando chiaramente il valore del Bitcoin. L'esordio di una criptovaluta legata a Trump ha creato, però, un po' di scompiglio, con un crollo iniziale prima di un recupero.

Il Bitcoin, dopo una breve flessione che lo aveva portato vicino ai 100.000 dollari, ha registrato un aumento del 4%, toccando il nuovo picco di 109.071 dollari durante le contrattazioni asiatiche. Nel frattempo, il dollaro ha subito un calo dello 0,3% rispetto a un paniere di valute principali, invertendo la tendenza al rialzo degli ultimi mesi. La sterlina e l'euro hanno guadagnato rispettivamente lo 0,4% rispetto al dollaro americano.

Le borse asiatiche hanno mostrato una tendenza positiva. Il Nikkei giapponese è salito dell'1,17%, mentre l'Hang Seng di Hong Kong ha registrato un aumento dell'1,8%.

In Cina, lo Shanghai Composite è cresciuto dello 0,08% e la borsa di Shenzhen di quasi l'1%. L'insediamento di Trump sembra avere un impatto su diversi mercati, con le criptovalute in primo piano.

Ma cosa significa tutto questo per gli investitori e per l'economia globale? La promessa di un approccio "crypto-friendly" da parte dell'amministrazione Trump ha chiaramente stimolato l'interesse per Bitcoin e altre criptovalute, generando un clima di ottimismo nel settore. Questo scenario, tuttavia, si interseca con un calo del dollaro, che potrebbe avere conseguenze su scala globale. La situazione rimane in evoluzione, con i mercati che reagiscono alle novità politiche ed economiche.