Alimenti più cari, famiglie in difficoltà: l'allarme di Assoutenti

Questa situazione colpisce duramente le famiglie, costrette a fronteggiare rincari sui prodotti di prima necessità. E non è solo il cibo a costare di più: anche il settore turistico e della ristorazione ha subito un incremento del 3,9%, rendendo le vacanze e le uscite al ristorante meno accessibili. Le famiglie non si trovano solo a fare i conti con la spesa quotidiana per il cibo, ma anche con la difficoltà di concedersi svaghi e beni extra che contribuiscono alla qualità della vita.

L'aumento dei prezzi non ha lasciato indifferenti le abitudini di consumo. Nel 2023, molte famiglie si erano adattate ai primi aumenti, ma nel 2024 si sono trovate costrette a fare sacrifici ancora maggiori. Le stime indicano che una famiglia con due figli ha speso in media 291 euro in più per alimenti, bevande e beni essenziali. Questa crescita, sommata ai rincari in altri settori, ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie.

Questo trend sta modificando anche le scelte alimentari degli italiani, che si orientano sempre più verso prodotti più economici o rinunciano a beni essenziali. “Le famiglie italiane sono al limite”, dichiara un portavoce Assoutenti, confermando la gravità della situazione.

Guardando al futuro, le previsioni per il 2025 non lasciano intravedere un calo dei prezzi. Gli esperti temono che i rincari continueranno a gravare sulle famiglie, con un possibile ulteriore aumento del costo della vita. L'andamento dei mercati globali e la volatilità dei prezzi delle materie prime potrebbero mantenere alti i costi dei beni alimentari, mettendo sempre più sotto pressione i bilanci familiari, in particolare per le fasce più deboli della popolazione. Le famiglie con redditi più bassi sono le più a rischio, mentre le classi medio-alte potrebbero riuscire a far fronte meglio ai rincari.

Tuttavia, nessuno è al sicuro da un possibile aggravamento della situazione se non verranno adottate politiche efficaci per il controllo dei prezzi e il sostegno ai consumatori.