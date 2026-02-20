Oro in rialzo: cosa indicano i dati sull’inflazione per gli investitori aziendali

Il presidente Donald Trump ha avvertito Tehran di risolvere il programma nucleare o rischiare conseguenze gravi, fissando una scadenza di dieci‑quindici giorni. Tehran ha minacciato ritorsioni contro le basi statunitensi nella regione in caso di attacco.
Goldman Sachs rileva che il recente rallentamento negli acquisti di oro da parte delle banche centrali è probabilmente temporaneo. La banca prevede una traiettoria medio‑termine al rialzo, seppur con volatilità elevata.
Al centro dell’attenzione c’è il dato sul Personal Consumption Expenditures (PCE), indicatore preferito dalla Federal Reserve per valutare l’inflazione. I verbali della riunione di gennaio mostrano che diversi responsabili della banca centrale sono favorevoli a nuovi aumenti dei tassi se l’inflazione rimane alta.
Il CME FedWatch Tool segnala che gli operatori hanno ridotto leggermente le scommesse su un taglio dei tassi a giugno, riflettendo la cautela del mercato. In ambienti a tassi bassi, l’oro tende a performare bene, ma la recente pressione sui rendimenti sta cambiando le dinamiche.
In India la domanda di oro è rimasta contenuta a causa della volatilità dei prezzi, mentre le principali hub asiatiche, tra cui la Cina, hanno chiuso per le festività del Capodanno lunare. Questo scenario influisce anche sui mercati B2B, dove le imprese valutano la diversificazione delle riserve in oro.
Altri metalli preziosi hanno registrato incrementi:
- argento spot è salito dello 0,6 % a $78,83 l’oncia;
- platino spot è aumentato dello 0,8 % a $2.085,64 l’oncia;
- palladio ha guadagnato lo 0,4 % a $1.691,62 l’oncia.
L’andamento dell’oro resta una variabile cruciale per le strategie di oro investimenti B2B, specialmente in vista di una possibile ripresa della domanda da parte delle banche centrali e delle imprese che cercano una copertura contro l’inflazione.
Clicca per ingrandire l'immagine
Articolo del 20/02/2026
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -