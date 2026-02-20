Oro in rialzo: cosa indicano i dati sull’inflazione per gli investitori aziendali

L’oro è salito nella giornata di venerdì, ma il trend settimanale resta negativo mentre il dollaro tocca un massimo mensile. Gli operatori attendono i dati sull’inflazione statunitense per capire la direzione della politica monetaria della Federal Reserve.

Il prezzo spot ha guadagnato lo 0,4 % fino a $5.020,95 l’oncia alle 07:01 GMT, ma si registra un calo dello 0,5 % rispetto alla settimana. I futures statunitensi per aprile sono in rialzo dell’0,8 % a $5.037,60.

I metalli preziosi restano al centro dell’interesse di molti investitori e continuano a cercare opportunità quando i prezzi sono più bassi, Le banche centrali continueranno a considerare l’oro una riserva strategica viste le tensioni tra USA e Iran.