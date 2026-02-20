La volata del FTSE MIB e la svolta dei dazi USA: perché Piazza Affari chiude in rialzo

La volata del FTSE MIB e la svolta dei dazi USA: perché Piazza Affari chiude in rialzo

La borsa di Milano accelera il passo e mette a segno una seduta da incorniciare. Il FTSE MIB ha chiuso la giornata di venerdì con un progresso dell'1,5%, attestandosi a 46.473 punti. È un segnale forte per gli investimenti finanziari in Italia. A trainare il listino sono stati risultati aziendali solidi e una notizia inaspettata che arriva direttamente dagli USA. La Corte Suprema americana ha infatti annullato i dazi reciproci dell'era Trump. Questo evento ha spinto il Parlamento dell'Unione Europea a programmare un incontro immediato per rivedere le intese commerciali. Il mercato vede ora un orizzonte più limpido per gli scambi tra le due sponde dell'Oceano Atlantico.


Nel cuore del listino brilla Moncler, protagonista di un balzo del 13,4%. L'azienda ha riportato vendite in crescita del 7% nell'ultimo trimestre dell'anno, battendo le previsioni grazie a una performance eccellente in Asia e nelle Americhe. I numeri parlano chiaro. La solidità del brand continua a pagare dividendi in termini di fiducia degli azionisti. Non è stata da meno Unipol Gruppo, che ha guadagnato l'8,7% sul listino milanese. Gli utili netti consolidati del 2025 hanno mostrato un incremento del 36,8%, permettendo alla società di bruciare le tappe rispetto agli obiettivi del piano industriale triennale. Si tratta di un traguardo raggiunto in appena un terzo del tempo previsto per il piano 2025-2027.

Anche il comparto bancario ha mostrato i muscoli con rialzi diffusi:

- BPER Banca è salita di quasi il 4% . - Banco BPM ha seguito con un incremento speculare . - il settore finanziario conferma la sua centralità per il FTSE MIB .

Mentre la maggior parte dei titoli brindava, Tenaris ha registrato una flessione del 4,2%.


Si tratta però di un movimento tecnico naturale. Dopo il balzo del 10% del giorno precedente, molti operatori hanno scelto di incassare i profitti realizzati. Questa correzione non rovina il quadro generale di una giornata dominata dal segno più. La chiusura a quota 46.473 punti rappresenta un punto di ripartenza importante per la finanza italiana, sostenuta da un clima globale che sembra voler favorire nuovamente la libera circolazione delle merci e dei capitali tra Europa e USA.


La volata del FTSE MIB e la svolta dei dazi USA: perché Piazza Affari chiude in rialzo
Clicca per ingrandire l'immagine

Articolo del 20/02/2026

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie