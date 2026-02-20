La volata del FTSE MIB e la svolta dei dazi USA: perché Piazza Affari chiude in rialzo

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Nel cuore del listino brilla Moncler, protagonista di un balzo del 13,4%. L'azienda ha riportato vendite in crescita del 7% nell'ultimo trimestre dell'anno, battendo le previsioni grazie a una performance eccellente in Asia e nelle Americhe. I numeri parlano chiaro. La solidità del brand continua a pagare dividendi in termini di fiducia degli azionisti. Non è stata da meno Unipol Gruppo, che ha guadagnato l'8,7% sul listino milanese. Gli utili netti consolidati del 2025 hanno mostrato un incremento del 36,8%, permettendo alla società di bruciare le tappe rispetto agli obiettivi del piano industriale triennale. Si tratta di un traguardo raggiunto in appena un terzo del tempo previsto per il piano 2025-2027.

Anche il comparto bancario ha mostrato i muscoli con rialzi diffusi:

- BPER Banca è salita di quasi il 4% . - Banco BPM ha seguito con un incremento speculare . - il settore finanziario conferma la sua centralità per il FTSE MIB .

Mentre la maggior parte dei titoli brindava, Tenaris ha registrato una flessione del 4,2%.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Si tratta però di un movimento tecnico naturale. Dopo il balzo del 10% del giorno precedente, molti operatori hanno scelto di incassare i profitti realizzati. Questa correzione non rovina il quadro generale di una giornata dominata dal segno più. La chiusura a quota 46.473 punti rappresenta un punto di ripartenza importante per la finanza italiana, sostenuta da un clima globale che sembra voler favorire nuovamente la libera circolazione delle merci e dei capitali tra Europa e USA.

Articolo del 20/02/2026



