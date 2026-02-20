Il muro invisibile che blocca il lavoro per neo-laureati e le strategie per superare i filtri dell'AI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il fenomeno del ghosting è diventato una costante amara per chiunque provi a navigare nel mercato del lavoro entry-level. Dopo aver dedicato ore alla personalizzazione di ogni singolo curriculum, la risposta più comune è un vuoto comunicativo che logora la determinazione dei candidati. Dietro questa barriera non ci sono solo scelte umane, ma una profonda trasformazione tecnologica guidata dalla selezione del personale AI. Le imprese oggi utilizzano algoritmi sofisticati per filtrare migliaia di profili in pochi secondi, cercando parole chiave specifiche che spesso sfuggono anche ai candidati più preparati. Si è creato un paradosso tecnologico: se da una parte gli aspiranti lavoratori usano l'intelligenza artificiale per ottimizzare i propri documenti, dall'altra i dipartimenti delle risorse umane si ritrovano sommersi da un volume di candidature che è aumentato di oltre tre volte rispetto al 2022. Le ripercussioni di questo stallo non sono solo immediate, ma rischiano di condizionare le carriere per i prossimi decenni. Quando l'ingresso nel mondo professionale avviene durante una fase di incertezza economica, si possono generare delle cicatrici salariali permanenti, simili a quelle registrate dopo la crisi finanziaria del 2008.

A complicare ulteriormente il quadro è la competizione asimmetrica: professionisti con alcuni anni di esperienza, faticando a progredire, ripiegano su posizioni junior. Per una società che deve ottimizzare i costi, scegliere un profilo già formato per un ruolo iniziale è una mossa logica, ma questo meccanismo finisce per escludere totalmente chi deve ancora iniziare. In questo contesto di fragilità, sono nate figure che offrono consulenze a prezzi esorbitanti, promettendo scorciatoie per entrare nei colossi del settore bancario o del eCommerce, arrivando a chiedere cifre che superano le seimila sterline mensili. Esistono comunque dei metodi per invertire la rotta e farsi notare in un ecosistema saturo. Daniel Chait, figura di riferimento nel settore e co-fondatore di Greenhouse, suggerisce che la tempestività sia un fattore determinante per il successo. Arrivare tra i primi a rispondere a un annuncio può garantire una visibilità che i profili tardivi, accumulati in pile digitali infinite, difficilmente otterranno. La narrazione delle proprie capacità deve poi evolvere: non basta elencare titoli, serve dimostrare il valore aggiunto concreto portato in progetti precedenti o durante gli stage.



Il fattore umano resta però l'arma più potente, poiché il networking e le connessioni dirette permettono spesso di scavalcare i limiti imposti dagli algoritmi di selezione. - candidarsi entro le prime ore dalla pubblicazione della posizione aperta;

- strutturare il curriculum evidenziando l'impatto numerico e qualitativo dei propri successi;

- sviluppare una rete di contatti diretti nel settore di riferimento;

- monitorare costantemente le evoluzioni del comparto B2B per anticipare le necessità aziendali;

- utilizzare la tecnologia per personalizzare ogni domanda senza perdere l'autenticità del messaggio.

Il panorama economico globale aggiunge ulteriori strati di complessità a questa sfida generazionale. Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran mantengono i mercati in uno stato di allerta costante, con riflessi diretti sui costi energetici e sul prezzo del petrolio Brent, che ha superato la soglia dei 70 dollari al barile. In un sistema così interconnesso, le dinamiche occupazionali non possono essere isolate dai grandi movimenti macroeconomici.



Chi cerca oggi lavoro per neo-laureati deve quindi muoversi con la consapevolezza che le regole del gioco stanno cambiando in tempo reale, richiedendo una capacità di adattamento che va ben oltre il semplice possesso di una laurea. La sfida è riuscire a trasformare un momento di crisi in un'opportunità di posizionamento strategico, puntando sulla qualità e sulla velocità d'esecuzione per superare quel muro invisibile alzato dalla tecnologia e dalla prudenza delle imprese.

Articolo del 20/02/2026



