Il mercato dei veicoli commerciali in Italia apre il 2026 col segno meno e l'elettrico frena bruscamente

La sorpresa più amara arriva dal segmento dedicato alla mobilità sostenibile B2B. I mezzi a batteria hanno visto crollare la propria quota di mercato al 2,4%. È un valore quasi dimezzato rispetto ai volumi osservati a dicembre. Nemmeno il confronto con il gennaio 2025, periodo in cui gli incentivi scarseggiavano, riesce a migliorare il bilancio attuale. Sembra che la spinta propulsiva dei contributi governativi si sia esaurita rapidamente. Questa situazione mette in luce la fragilità della transizione ecologica nei trasporti leggeri su tutto il territorio nazionale. Molti operatori attendono ancora i rimborsi legati ai vecchi schemi di acquisto. UNRAE ha sollevato la questione con fermezza, sottolineando la necessità di velocizzare le pratiche burocratiche per non asfissiare le reti di vendita tra Milano e il resto della penisola.

L'analisi delle immatricolazioni autocarri e dei furgoni rivela un quadro energetico frammentato:

- Il diesel mantiene il primato assoluto coprendo il 79% delle scelte d'acquisto. - La quota del gasolio ha però perso oltre cinque punti percentuali in un anno.

- I modelli ibridi e plug-in mostrano segnali di crescita incoraggianti. - Il mercato del GPL continua ad avanzare nelle preferenze dei professionisti. - Le emissioni medie di CO2 registrano una lieve flessione positiva.

Le prospettive per i prossimi mesi dipendono in gran parte dalle mosse del governo a Roma. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha confermato uno stanziamento di 200 milioni di euro. Questi fondi saranno distribuiti tra il 2026 e il 2030 per sostenere il settore. Ciononostante, l'operatività effettiva della misura non sarà immediata. Il rischio è che questo vuoto temporale possa rallentare ulteriormente gli investimenti delle aziende. Il mercato veicoli commerciali si trova in una fase di profonda trasformazione, ma fatica a trovare la stabilità necessaria per una ripresa duratura.

Articolo del 20/02/2026




