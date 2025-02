Società benefit: boom di crescita e focus su sostenibilità e capitale umano

Alla fine del 2024, si contavano ben 4.593 Società Benefit in Italia, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente. Questo dato corrisponde a un'incidenza dell'1,57 per mille sul totale delle società registrate e del 2% sulle grandi aziende. Queste realtà imprenditoriali danno lavoro a oltre 217mila persone, generando un valore della produzione di circa 62 miliardi di euro. "Le Società Benefit rappresentano un modello di business innovativo e responsabile, capace di generare valore non solo per gli azionisti, ma anche per la comunità e l'ambiente", ha commentato un analista economico presente all'evento. Un confronto tra il periodo 2021-2023 ha rivelato che le Società Benefit mostrano una maggiore vitalità rispetto alle aziende tradizionali. Infatti, la crescita del fatturato delle Società Benefit ha superato quella delle non-benefit, con un incremento cumulato mediano del 26% contro il 15,4%.

Le Società Benefit investono maggiormente in innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità ed energia rinnovabile. Sul fronte occupazionale, il 62% delle Società Benefit ha aumentato il numero di dipendenti, rispetto al 43% delle non-benefit. Nel periodo analizzato, le Società Benefit hanno registrato una crescita del valore aggiunto del 26,1%, significativamente superiore al 16,3% delle imprese tradizionali. L'aumento del costo del lavoro del 25,9%, quasi il doppio rispetto al 12,5% delle non-benefit, evidenzia l'impegno di queste aziende nel valorizzare e sostenere i propri dipendenti. Le Società Benefit si distinguono anche per una maggiore attenzione alla parità di genere e alla presenza di giovani nei ruoli di leadership. Nei Consigli di Amministrazione, il 48% delle Società Benefit ha almeno una presenza femminile, rispetto al 38% delle aziende non-benefit. Nelle grandi imprese, questa quota sale al 62%, superando di quattordici punti percentuali le aziende non orientate al modello Benefit.

I giovani under 40 sono più presenti nei board delle Società Benefit, con una quota del 27,9%, che sale al 30,4% nel Mezzogiorno. Tra il 2021 e il 2023, le Società Benefit guidate da giovani hanno registrato una crescita mediana del fatturato del 30,6%, contro il 23,5% delle imprese con board composto da over 65. Queste imprese mostrano una maggiore propensione ad assumere (+20% vs +11%) e a riconoscere aumenti salariali più elevati (+34,5% vs +23,2%). La distribuzione regionale delle Società Benefit vede una maggiore concentrazione nel nord Italia, in particolare in Lombardia, con 1.500 aziende. Seguono il Lazio (509), il Veneto (470) e l'Emilia Romagna (402). Le province con la maggiore incidenza di Società Benefit sul totale sono Milano, Trieste e Trento. Durante l'evento, sono stati presentati anche i risultati della prima analisi delle finalità di beneficio comune indicate negli statuti societari delle Società Benefit.



È emerso un forte orientamento verso l'area sociale, seguita dall'area ambientale e di governance.

Le prime cinque regioni per numero di Società Benefit sono:

1. Lombardia (1.500)

2. Lazio (509) 3. Veneto (470)

4. Emilia Romagna (402)

5. Toscana (348)

Le prime cinque province con la maggiore incidenza di Società Benefit sono:

1. Milano (3,95%)

2. Trieste (3,35%)

3. Trento (3,26%)

4. Brindisi (2,85%)

5. Monza-Brianza (2,75%)

La Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025 conferma il ruolo di queste aziende come un modello promettente per il futuro del business, in grado di generare valore condiviso e di avere un impatto positivo sull'intero sistema paese.