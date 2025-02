Mercati in bilico tra timori geopolitici e tariffe: oro vola a livelli record

È importante ricordare che, nonostante questa battuta d'arresto, l'indice di riferimento e altri mercati azionari europei hanno avuto un inizio d'anno molto positivo, registrando una crescita a doppia cifra nel 2025, superando di gran lunga le performance delle azioni statunitensi. Le minacce di dazi da parte del presidente degli USA, Donald Trump, non sono una novità per i mercati. Molti analisti le interpretano come una tattica negoziale in vista di trattative complesse con alleati e avversari. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Trump sul presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, definito un "dittatore", e l'avvertimento sulla necessità di raggiungere rapidamente un accordo di pace per evitare di perdere il Paese, hanno acuito le preoccupazioni geopolitiche, minando la propensione al rischio. Questo clima di avversione al rischio ha favorito lo yen, già sostenuto dalle crescenti aspettative di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (BOJ).

La valuta giapponese ha raggiunto il livello più alto dall'inizio di dicembre, attestandosi a 150,48 contro il dollaro. L'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato un nuovo record storico, portando i guadagni del 2025 al 12%. Questo è il nono record raggiunto dal metallo prezioso quest'anno, dopo un aumento del 27% nel 2024, la sua migliore performance annuale da oltre un decennio. Citi e Goldman Sachs hanno entrambe alzato le loro previsioni sul prezzo dell'oro questo mese, prevedendo il superamento della soglia dei 3.000 dollari. A sostenere questa visione ottimistica è soprattutto la domanda costante da parte delle banche centrali. Forse, in questi tempi incerti, l'oro è l'unico bene che brilla davvero. L'attenzione degli investitori è rivolta anche ai risultati di Mercedes-Benz e Renault, con le case automobilistiche europee che cercheranno di placare i timori degli investitori riguardo ai dazi.

Tra i principali eventi che potrebbero influenzare i mercati nella giornata di giovedì, si segnalano i prezzi alla produzione tedeschi per il mese di gennaio.