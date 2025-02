MediaWorld sfida la crisi: investimenti record e trasformazione omnicanale

Un dato che, pur in linea con le previsioni, spicca in un mercato complessivamente in calo del 3,6%, permettendo a MediaWorld di guadagnare quote di mercato (+0,2% sul canale fisico). "In un anno fiscale segnato da un contesto macroeconomico complesso e da una lenta ripresa del settore retail, MediaWorld ha conseguito risultati finanziari in linea con le aspettative, registrando un fatturato di 2,4 miliardi di euro", ha dichiarato Emanuele Cosimelli, CFO di MediaWorld. Il segreto di questa resilienza? Una strategia che punta sull'innovazione e sulla diversificazione. Ecco alcuni dei punti chiave:

* Espansione della rete fisica: Apertura di 10 nuovi punti vendita e ammodernamento di 13 negozi esistenti.

* Partnership strategiche: Accordo con Bennet per l'apertura di shop-in-shop X-press in aree non presidiate.

* E-commerce in controtendenza: Crescita delle vendite online, nonostante il calo generale del settore.

* Servizi a valore aggiunto: Successo del "Pick up entro 30 minuti dall'ordine", con picchi del 15% sul totale degli ordini online.

* Marketplace: Lancio di una piattaforma online per ampliare l'offerta di prodotti tecnologici e affini.

Ma non è tutto. MediaWorld sta investendo anche nell'innovazione dell'esperienza d'acquisto nei negozi fisici, con il sistema "Payment-on-the-Floor", che permette ai clienti di pagare direttamente nel reparto, senza dover fare la fila alle casse. Questo sistema prevede l'utilizzo di dispositivi mobili da parte dei consulenti MediaWorld, migliorando l’esperienza del cliente. Un altro aspetto fondamentale è la formazione del personale. Oltre 200.

000 ore di formazione sono state erogate ai dipendenti, con l'obiettivo di trasformarli da semplici venditori a consulenti esperti, anche grazie all'utilizzo dell'AI. Un investimento che si riflette nell'alto punteggio del Net Promoter Score (62), un indicatore della soddisfazione dei clienti. A conferma di questo, per il quarto anno consecutivo, MediaWorld ha ricevuto la certificazione Top Employers, oltre ad essere inclusa nella classifica TOP JOB Best Employers 2024/25. La fedeltà dei clienti è un altro punto di forza. Il programma fedeltà MediaWorld CLUB ha visto crescere il numero di iscritti del 25%, superando i 5 milioni. L'impegno di MediaWorld non si ferma al business. L'azienda è attenta anche alla sostenibilità, con iniziative per l'efficientamento energetico dei punti vendita, l'utilizzo di energia rinnovabile e l'installazione di colonnine elettriche.



Nell’ambito del programma ‘BetterWay’, volto ad incentivare stili di consumo più responsabili e a minore impatto ambientale, il volume di ritiro e supervalutazione dell'usato è quadruplicato e la vendita di prodotti ricondizionati è cresciuta, raggiungendo quota 23.000 unità. Infine, MediaWorld ha investito anche nel marketing, diventando sponsor della squadra di basket Armani Olimpia Milano. "Siamo fiduciosi che questi investimenti, uniti ai segnali positivi di ripresa del mercato registrati nell'ultimo trimestre, ci permetteranno di consolidare ulteriormente la nostra leadership e cogliere a pieno le opportunità date dalle evoluzioni del mercato che si stanno presentando", ha commentato Guido Monferrini, AD di MediaWorld. Quindi, nonostante le sfide del mercato, MediaWorld guarda al futuro con ottimismo, puntando su innovazione, omnicanalità e sostenibilità per continuare a crescere e a soddisfare i propri clienti.