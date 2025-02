Lieve calo per la produzione nelle costruzioni a dicembre 2024, ma l'anno si chiude in positivo

L'indice grezzo, invece, segna una crescita del 6,6%. Nel complesso, il 2024 si conferma un anno positivo per il settore. La media annuale dell'indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia un incremento del 5,0%, mentre l'indice grezzo cresce del 6,3%. Questo dato consolida la crescita del settore, sebbene con un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Infatti, nel 2023 la crescita era stata del 6,9%, mentre nel 2022 aveva raggiunto un picco del 22,4%. L'indice medio annuale del 2024 si attesta a 137,3, il valore più alto dal 2008, dimostrando la vitalità del settore nonostante le fluttuazioni congiunturali. Nel corso del 2024, si è assistito a una crescita nel primo trimestre, seguita da due flessioni nei trimestri centrali e da una ripresa nel quarto trimestre, delineando un andamento altalenante ma con una chiusura d'anno positiva. Possiamo quindi dire che il settore delle costruzioni, dopo una partenza sprint, ha subito un rallentamento per poi riprendere quota nel finale del 2024.

La prossima diffusione dei dati è prevista per il 20 marzo 2025.