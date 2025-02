Generali apre le porte agli azionisti: nasce il club del leone





Oggi, nella cornice della torre Hadid di CityLife a Milano, Generali ha dato il via al primo incontro ufficiale del suo club degli azionisti. Circa cento soci, in rappresentanza dell'1,5% del capitale sociale, hanno avuto l'opportunità di dialogare direttamente con il presidente Andrea Sironi e il ceo Philippe Donnet. Giuseppe Catalano, Head of Corporate Affairs & Company Secretary, ha aperto i lavori. L'iniziativa, come riportato da Milano Finanza, mira a rafforzare il legame tra la compagnia e i suoi investitori privati, che rappresentano una quota significativa del capitale sociale.