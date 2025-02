Eurostat: produzione nel settore delle costruzioni stabile nell'Eurozona a dicembre 2024

La produzione media annua nel settore delle costruzioni per l'anno 2024, rispetto al 2023, è diminuita dello 0,9% nell'area dell'euro e dell'1,3% nell'UE. Analizzando i dati mensili per settore e per stato membro, nell'area dell'euro a dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, si è registrato un calo dello 0,1% nella costruzione di edifici, una stabilità nell'ingegneria civile e una diminuzione dello 0,2% nelle attività di costruzione specializzate. Nell'UE, la produzione nel settore delle costruzioni ha visto un aumento dello 0,6% nella costruzione di edifici, dello 0,7% nell'ingegneria civile e una diminuzione dello 0,1% nelle attività di costruzione specializzate. Tra gli stati membri per i quali sono disponibili i dati, gli aumenti mensili più elevati nella produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Polonia (+5,7%), Cechia (+4,6%) e Portogallo (+3,6%).

I maggiori cali sono stati osservati in Bulgaria (-3,4%), nei Paesi Bassi (-2,0%) e in Italia (-1,7%). Passando al confronto annuale per settore e per stato membro, nell'area dell'euro a dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,1% per la costruzione di edifici e del 2,0% per l'ingegneria civile, mentre è diminuita dell'1,4% per le attività di costruzione specializzate. Nell'UE, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1,3% per la costruzione di edifici, è aumentata dell'1,1% per l'ingegneria civile e diminuita dell'1,3% per le attività di costruzione specializzate. Tra gli stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori cali annuali nella produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Romania (-12,9%), Polonia (-9,9%) e Austria (-9,3%).

Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Spagna (+11,2%), Cechia (+9,7%) e Slovacchia (+5,8%). In sintesi, il settore delle costruzioni mostra un andamento contrastato, con una sostanziale stabilità a livello europeo ma con significative differenze tra i singoli paesi membri.