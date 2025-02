Borse europee incerte, pesano timori su dazi e banche

Questa incertezza politica si somma alle preoccupazioni relative alle prossime mosse delle banche centrali, in particolare dopo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del FOMC della Federal Reserve. Da questi documenti emerge come i banchieri centrali statunitensi temano che le politiche protezionistiche di Trump possano innescare un aumento dell'inflazione, suggerendo quindi un approccio più cauto sui tassi di interesse. Anche in Europa la situazione non è delle più rosee. La BCE ha annunciato di aver chiuso l'esercizio 2024 con una perdita di 7,94 miliardi di euro, dopo un analogo risultato negativo (7,89 miliardi) nel 2023. L'istituto di Francoforte ha inoltre avvertito che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Nel dettaglio, Londra ha registrato la performance peggiore, con un calo dello 0,56%.

Seguono Francoforte e Amsterdam, entrambe in ribasso dello 0,4%. Unica eccezione Parigi, che ha chiuso la seduta in leggero rialzo (+0,13%), nonostante il tonfo di Renault (-4%). Bene invece Madrid (+0,35%). Milano ha terminato la giornata con un calo dello 0,26%, attestandosi a 38.249 punti. Anche Wall Street ha aperto in calo, con il Dow Jones in ribasso dell'1,3%. Male anche S&P 500 (-0,82%) e Nasdaq (-0,89%). A pesare sul mercato americano, in particolare, il crollo di Walmart, che ha perso oltre il 6% a seguito di previsioni di vendita inferiori alle attese per il prossimo anno fiscale. Questo ha trascinato al ribasso anche altri titoli del settore retail, come Target, Costco Wholesale e Dollar Tree.

In forte calo anche Palantir Technologies (-20%), società specializzata nella fornitura di software per l'analisi di dati a governi e forze armate. In controtendenza Alibaba (+9%), dopo aver superato le aspettative di fatturato nel terzo trimestre. Tra le big cap, Tesla e Amazon hanno perso entrambe oltre l'1,3%. Sul fronte macroeconomico, negli USA il numero di richieste di sussidi di disoccupazione è aumentato di 5.000 unità, raggiungendo quota 219.000. Inoltre, l'indice manifatturiero dell'area di Philadelphia ha mostrato un peggioramento, scendendo a 18,1 punti. A Piazza Affari, il titolo migliore è stato Stmicroelectronics, in rialzo del 5,69% grazie a un report positivo di Jefferies. Bene anche le banche coinvolte nel risiko del settore, come Banco Bpm (+1,03%) e Bper (+0,59%).



In rialzo anche Mps (+0,32%). Tra i titoli peggiori del Ftse Mib si segnalano invece A2a (-3,18%), Leonardo (-3,09%) e Tenaris (-2,7%). Fuori dal paniere principale, crollo di Juventus (-11,5%) dopo l'eliminazione dalla Champions League. Sul mercato delle materie prime, nuovo record per l'oro, che ha toccato quota 2.954 dollari l'oncia, salvo poi ripiegare a 2.935 dollari. In rialzo il petrolio, con il Wti a 72,56 dollari al barile (+0,66%) e il Brent a 76,54 dollari (+0,66%). In sintesi, una giornata all'insegna dell'incertezza per i mercati finanziari europei, penalizzati dalle preoccupazioni sul commercio internazionale e dalle prospettive economiche globali.