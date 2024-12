Tribunale ordina a Cloudflare: Stop alla pirateria sportiva

La decisione del tribunale, resa dal Collegio composto dalla dott.ssa Silvia Giani, dott.ssa Lorena Casiraghi e dal dott. Vincenzo Carnì, si basa sulla legge 93/23. Il tribunale ha ordinato a Cloudflare di bloccare i DNS, che traducono i nomi dei siti web in indirizzi IP, e di impedire l'instradamento del traffico verso gli indirizzi già bloccati dall’AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, attraverso il sistema Piracy Shield.

Questo provvedimento non riguarda solo la Serie A. Infatti, sono intervenuti anche Dazn Ltd, Sky Italia S.r.l. e la Lega Nazionale Professionisti Serie B a sostenere l'azione legale, mostrando un fronte unito nella lotta alla pirateria. La sentenza vieta a Cloudflare di fornire servizi come CDN (Content Delivery Network), DNS e reverse proxy a chi trasmette contenuti protetti da copyright senza autorizzazione.

Un aspetto cruciale della decisione è che Cloudflare dovrà fornire i dati dei clienti che usano i suoi servizi per la diffusione illecita di contenuti. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, Cloudflare dovrà pagare una multa di 10.000 euro al giorno. Il Tribunale ha riconosciuto che i servizi di Cloudflare sono stati usati per facilitare la pirateria, specialmente per lo streaming di eventi sportivi. La mancata azione di Cloudflare ha danneggiato l'immagine commerciale della LNPA e delle aziende che hanno i diritti di trasmissione, causando perdite economiche.

L'analisi delle prove digitali di SpTech s.r.l. ha evidenziato come Cloudflare rientri tra i fornitori di servizi previsti dalla legge antipirateria. Cloudflare funge da intermediario, filtrando le richieste di connessione e gestendo il traffico attraverso i suoi datacenter.

Il sistema DNS identifica l'utente e il sito web tramite indirizzi IP. Cloudflare non ha impedito che i suoi servizi venissero usati per la diffusione di contenuti illegali, nonostante le richieste.

Questa sentenza rappresenta un precedente importante per la tutela dei diritti audiovisivi. Il tribunale sottolinea che le piattaforme intermedie come Cloudflare hanno una responsabilità nella lotta alla pirateria e devono adottare misure per prevenire l'uso illecito dei loro servizi.