Pagamenti digitali: Mastercard e PostePay semplificano i processi





Mastercard e PostePay uniscono le forze per semplificare i pagamenti digitali in Italia. Le due aziende collaboreranno per rendere l'esperienza di pagamento più semplice, veloce e sicura. Questa collaborazione punta a sviluppare il mercato dei pagamenti digitali attraverso soluzioni innovative. PostePay, leader nel settore dei pagamenti digitali con oltre 30 milioni di carte emesse e 13 milioni di wallet digitali, si allea con Mastercard per introdurre la tokenizzazione. La tokenizzazione sostituisce il numero della carta con un codice sicuro, chiamato token. Questo sistema aumenta la sicurezza delle transazioni e riduce le frodi. L'obiettivo di Mastercard è tokenizzare tutte le transazioni entro il 2030. La tokenizzazione si estenderà a tutti i canali e le piattaforme, sia online che nel mondo fisico. Ciò significa che, ovunque si effettui un pagamento, si userà un sistema di sicurezza avanzato. La tecnologia Mastercard Click to Pay sarà un elemento chiave di questa innovazione, semplificando ulteriormente il processo di check-out. Le due aziende lavoreranno insieme anche nel 2025 per ampliare le opzioni di pagamento per i clienti PostePay. L'obiettivo comune è promuovere un’esperienza digitale integrata, sicura e fluida. Questo sforzo congiunto mira a portare i pagamenti digitali italiani all'avanguardia nel settore.