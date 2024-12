OCSE, Commercio Globale: servizi e materie prime nel 2024

Dal 2014, lo STRI offre un'analisi annuale e comparabile delle norme che influenzano il commercio dei servizi in 50 paesi e 22 settori. Per celebrare questo traguardo, è stata pubblicata un'analisi speciale intitolata “Rilanciare il commercio di servizi per la crescita globale: evidenze da dieci anni di monitoraggio delle politiche commerciali attraverso l'OECD STRI”. Questa pubblicazione esamina i dati dell'ultimo decennio, stimolando la discussione sul commercio globale di servizi. L'analisi permette di confrontare paesi e settori, esaminare i principali sviluppi politici fino al 2024 e scoprire le ultime tendenze che influenzano il commercio di servizi e il commercio digitale.

Crescono le restrizioni per le materie prime critiche. Il commercio internazionale è sempre stato fondamentale per il settore delle materie prime. Poiché l'offerta è concentrata e la domanda è diffusa, il commercio è cruciale per accedere alle materie prime industriali necessarie per le transizioni ecologiche e digitali.

Tuttavia, le restrizioni all'esportazione stanno diventando sempre più frequenti e proibitive. L'aggiornato inventario OECD delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali rivela che, tra il 2020 e il 2022, oltre il 20% delle esportazioni mondiali di cobalto, stagno, rame e altri materiali necessari per la maggior parte delle tecnologie verdi ha subito almeno una restrizione all'esportazione.

Le catene di approvvigionamento resilienti sono sempre più importanti. Le complesse reti internazionali di flussi di beni, servizi, capitali e tecnologie che costituiscono le catene di approvvigionamento globali stanno affrontando difficoltà significative. Queste sfide sono dovute all'aumento dei rischi di interruzione e agli impatti dei cambiamenti climatici. Il primo Forum OECD sulle catene di approvvigionamento critiche ha esaminato le sfide in cinque settori chiave: minerali critici, settore medico, industria automobilistica, semiconduttori e settore alimentare e agricolo.

I governi e le organizzazioni internazionali hanno un ruolo chiave nella gestione delle risposte agli shock e nella garanzia della resilienza delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo. Individuare e anticipare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento è essenziale per ridurre i rischi per le economie nazionali e garantire uno sviluppo sostenibile a livello globale. È necessario esplorare i fattori chiave per la resilienza delle catene di approvvigionamento, e ascoltare gli esperti su come i principali stakeholder possono avanzare verso gli obiettivi di resilienza e sostenibilità.