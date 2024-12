Mercati asiatici in calo, l'inflazione Usa incombe





I mercati asiatici hanno toccato un nuovo minimo da tre mesi venerdì, mentre gli investitori attendevano dati cruciali sull'inflazione degli Stati Uniti. Questi dati potrebbero attenuare o acuire i timori di un'inflazione ostinatamente alta. Nel frattempo, il dollaro ha raggiunto i massimi degli ultimi due anni.

Le borse europee dovrebbero aprire in ribasso, con i futures EUROSTOXX 50 in calo dell'1%. I futures del Nasdaq sono scesi dello 0,6%, mentre quelli dell'S&P 500 dello 0,3%. L'attenzione è rivolta all'indice statunitense dell'inflazione, il Core Personal Consumption Expenditures, previsto in pubblicazione nella giornata di oggi.

Si prevede un aumento mensile dello 0,2% per novembre; un qualsiasi valore superiore potrebbe spingere i mercati a ridurre ulteriormente le scommesse su un allentamento della politica monetaria statunitense nel prossimo anno.

Gli investitori sono anche preoccupati dal fatto che alcuni repubblicani non sostengano i piani di spesa del Presidente Donald Trump. Il governo statunitense rischia una potenziale chiusura, il cosiddetto "shutdown", a partire da sabato. Questo dibattito ha evidenziato le divisioni all'interno del Partito Repubblicano, che potrebbero riemergere l'anno prossimo.

Le politiche proposte da Trump, che includono tariffe, tagli alle tasse e ingenti spese, sono tra le ragioni per cui la FED, la Banca Centrale Americana, è diventata cauta riguardo a un allentamento della politica monetaria. I mercati ora prevedono meno di due tagli dei tassi nel prossimo anno, a un tasso terminale del 3,9%, molto più alto rispetto a qualche mese fa.

I titoli del Tesoro statunitense si avviano a un quarto anno consecutivo di perdite, con i rendimenti dei titoli decennali in aumento di 70 punti base quest'anno, arrivando a 4,56%, con un aumento di 16 punti base questa settimana.

Anche il mercato delle materie prime ha subito un colpo a causa della forza del dollaro. I prezzi del petrolio sono scesi venerdì, con il West Texas Intermediate statunitense in calo dello 0,6% a 68,98 dollari, e con un calo del 2,8% nel corso della settimana. I prezzi dell'oro sono destinati a un calo del 2% questa settimana a 2.596 dollari l'oncia.