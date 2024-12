Il prezzo del burro in europa sale, UE molto preoccupata per i prezzi





Con l'avvicinarsi delle festività, molti europei stanno notando un aumento significativo nel prezzo del burro. Nei 27 paesi dell'Unione Europea, il costo medio è aumentato del 19% tra ottobre 2023 e ottobre 2024. Alcuni paesi hanno subito aumenti ancora più forti: la Slovacchia ha visto un incremento del 49%, mentre in Germania e Repubblica Ceca i prezzi sono saliti del 40%. In Germania, un panetto da 250 grammi ora costa tra i 2,40 e i 4 euro, a seconda della marca e della qualità.

Questa impennata è dovuta principalmente alla carenza di latte a livello globale. La produzione è diminuita non solo in Europa, ma anche in paesi come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, uno dei maggiori esportatori di burro al mondo. Il burro europeo ha generalmente un contenuto di grassi più elevato rispetto a quello venduto negli Stati Uniti e le dimensioni delle confezioni sono standard, il che impedisce ai produttori di ridurre le quantità per nascondere gli aumenti di prezzo, una pratica nota come "shrinkflation".

La carenza di burro non è una novità. Nel XIX secolo, una situazione simile in Francia portò all'invenzione della margarina. Tuttavia, i francesi rimangono tra i maggiori consumatori di burro, essenziale in cucina e nella preparazione di salse. In Polonia, il burro è così importante da essere considerato una risorsa strategica, al pari di gas e vaccini. Il governo ha recentemente rilasciato mille tonnellate di burro congelato per cercare di stabilizzare i prezzi. I polacchi hanno subito un aumento dei prezzi dell'11,4% tra l'inizio di novembre e l'inizio di dicembre, con un aumento del 49,2% nell'ultimo anno. Questo ha portato il prezzo a quasi 37 zloty polacchi (8,7 euro) al chilo nella settimana terminata l'8 dicembre. Una consumatrice, Danuta Osinska, ha dichiarato di dover mangiare meno burro e più margarina, pur non apprezzandone il sapore, a causa dell'aumento dei prezzi.

La questione del prezzo del burro è diventata anche politica in Polonia. Con le elezioni presidenziali in programma, l'opposizione sta cercando di incolpare il premier Donald Tusk per questa situazione. Altri puntano il dito contro il governatore della banca nazionale.

C'è chi individua diverse cause per l'aumento del costo del burro: problemi interni, specifici dell'UE e fattori globali. In Polonia, la chiusura delle aziende da parte degli allevatori a causa della scarsa redditività ha ridotto la disponibilità di grasso del latte. Anche l'aumento dei costi energetici, causato dalla guerra in Ucraina, ha avuto un impatto sulla produzione. Anche la siccità possa essere un altro fattore. Inoltre, un'epidemia di lingua blu, malattia virale che colpisce gli animali da allevamento, potrebbe aver contribuito al calo della produzione.

I paesi dell'Europa meridionale, come l'Italia, sono meno colpiti dall'inflazione del burro, poiché consumano molto più olio d'oliva. In Italia, il costo del burro è aumentato in media del 44% rispetto allo scorso anno, secondo CLAL, società di analisi del mercato lattiero-caseario. Anche se l'Italia è il settimo produttore di burro in Europa, l'olio d'oliva è preferito anche per i dolci, e quindi l'aumento del prezzo del burro non suscita lo stesso allarme.