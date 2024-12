Garante della Privacy: multa a OpenAI per ChatGPT





L'autorità garante per la protezione dei dati personali ha chiuso l'indagine su OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. La decisione? Una multa di 15 milioni di euro e l'obbligo di una campagna informativa.

Questa decisione fa seguito a un'indagine iniziata a marzo 2023 e al parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). L'EDPB ha definito un approccio comune per la gestione dei dati personali nell'ambito dell'AI.

Cosa ha fatto OpenAI? Secondo il garante, la società non ha comunicato una violazione dei dati avvenuta nel marzo 2023. Inoltre, ha utilizzato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una base legale valida. Infine, non è stata trasparente con gli utenti riguardo all'uso dei loro dati.

Un altro punto critico è la mancata verifica dell'età. Questo, secondo il garante, ha messo a rischio i minori di 13 anni, esponendoli a risposte potenzialmente inappropriate. “La multa è stata calcolata anche tenendo conto dell'atteggiamento collaborativo dell’azienda”.

Oltre alla multa, OpenAI dovrà realizzare una campagna informativa di sei mesi su radio, televisione, giornali e internet per informare gli utenti sui rischi dell'AI.

Questa vicenda sottolinea l'importanza della protezione dei dati personali nell'era dell'AI e come le aziende debbano agire in modo responsabile e trasparente.