Francia: il debito pubblico sale, l'economia fatica, la politica vacilla

Questo andamento contrasta con i primi anni 2000, quando il debito francese si aggirava tra il 60% e il 70% del PIL. Dopo la crisi del 2008, ha subito un'impennata, stabilizzandosi intorno al 100% nel 2010. La spesa massiccia legata alla crisi sanitaria del Covid-19 ha poi causato un'ulteriore e brusca impennata.

Il problema della Francia non è tanto il debito in sé, quanto il rapporto tra debito e PIL. Se il PIL crescesse più del debito, la situazione sarebbe diversa. Purtroppo, la spesa pubblica non sembra essere molto produttiva, tra interessi e spese militari.

Incertezza politica e rallentamento economico

La situazione politica attuale, con lo scioglimento del governo da parte di Emmanuel Macron, ha generato incertezza e ha rallentato l'economia. Il deficit di quest'anno ha superato le previsioni, raggiungendo il 6,1% del PIL invece del 4,4% stimato.

Il bilancio per il 2025 non è stato approvato a causa di una mozione di censura contro il governo. È stata adottata una "legge speciale" per autorizzare l'esecutivo a riscuotere tasse e contrarre prestiti, ma il nuovo Primo Ministro, François Bayrou, sta cercando di formare un nuovo governo entro Natale per approvare un bilancio adeguato.

La scadenza per l'approvazione del bilancio è ambiziosa. Bayrou ha promesso di non utilizzare il 49,3 (una procedura parlamentare speciale) a meno che non sia "assolutamente bloccato". Ciononostante, un bilancio approvato a marzo eviterebbe errori come quelli del 2024.

Poi arriva Moody's

L'agenzia di rating Moody's ha declassato il debito sovrano francese, portandolo a Aa3, a causa delle incertezze legate alla crisi di governo. Questo declassamento è avvenuto al di fuori del calendario semestrale dell'agenzia.

L'INSEE prevede un inizio 2025 "cupo" per l'economia francese. Anche la Banque de France ha abbassato le previsioni di crescita del PIL per il 2025 allo 0,9%, sottolineando una "doppia incertezza" a livello nazionale e internazionale. Dopo le Olimpiadi di Parigi, la Francia dovrà affrontare la crisi che colpisce il resto dell'Unione Europea.

L'attuale situazione economica francese è preoccupante, con un debito in aumento, un deficit fuori controllo e una crescita debole. La soluzione è difficile e potrebbe richiedere una combinazione di politiche fiscali prudenti e riforme strutturali per rilanciare la crescita.