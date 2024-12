Dati ISTAT sul fatturato delle industrie italiane: sorprese a ottobre 2024





Cosa rivelano i dati più recenti sull'economia italiana? Ad ottobre, il fatturato dell’industria ha mostrato un'inversione di tendenza. Dopo cinque mesi di cali, si è registrato un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,8% in volume. Questo significa che le aziende hanno venduto di più, sia in termini di denaro incassato sia di quantità di prodotti.

Un'analisi più dettagliata rivela che il mercato interno è il motore di questa crescita. Le vendite in Italia sono aumentate dell'1,7% in valore e dell'1,6% in volume. Al contrario, le vendite all'estero hanno subito una leggera flessione, con un calo dell'1,6% in valore e dello 0,4% in volume.

Anche il settore dei servizi ha registrato una crescita ad ottobre. Il fatturato è aumentato del 2,0% in valore e dell'1,3% in volume. Il commercio all'ingrosso guida questo incremento con un aumento del 2,8% sia in valore sia in volume. Anche altri servizi mostrano segnali positivi, con un incremento dell'1,1% in valore e dello 0,9% in volume.

Guardando ai diversi comparti industriali, i beni di consumo hanno registrato un aumento del 2,3%. I beni strumentali e quelli intermedi sono rimasti sostanzialmente stabili. L'energia ha invece subito un calo del 2,9%. Questi dati offrono una panoramica delle performance dei diversi settori industriali.

Nel trimestre agosto-ottobre 2024, il fatturato dell'industria ha registrato un calo dello 0,6% in valore e dell'1,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Il settore dei servizi, nello stesso periodo, ha mostrato una stabilità in valore e un calo dello 0,6% in volume.

Se si confronta il fatturato di ottobre 2024 con quello di ottobre 2023, si osserva un quadro più misto. Il fatturato dell'industria è diminuito del 5,3% in valore e del 3,8% in volume. Il mercato interno ha visto un calo del 4,0% in valore e del 3,3% in volume, mentre il mercato estero una flessione del 7,7% in valore e del 4,9% in volume.

Tra i diversi settori industriali, i beni di consumo hanno registrato un aumento del 3,1% rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'energia ha subito un forte calo del 24,1%, e i beni strumentali dell’11,0%. Anche i beni intermedi hanno registrato un calo, seppur più contenuto (-3,6%).

Il settore dei servizi ha invece mostrato una crescita tendenziale, con un aumento del 2,8% in valore e dello 0,4% in volume. Il commercio all'ingrosso ha fatto registrare un aumento del 2,4% in valore e del 2,8% in volume. Gli altri servizi hanno registrato un incremento del 3,2% in valore, ma una lieve flessione dello 0,3% in volume.

"In sintesi, i dati di ottobre mostrano un quadro in miglioramento per il fatturato, con una ripresa dell'industria e una crescita continua dei servizi. L'aumento del mercato interno sembra compensare il calo delle vendite all'estero. Questi dati sono importanti per monitorare l'andamento dell'economia italiana nel suo complesso."