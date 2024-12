Clima di fiducia: cala per i consumatori, meglio per le imprese (dati ISTAT)





A dicembre 2024, l'economia italiana mostra un quadro misto. L'umore dei consumatori e delle imprese si muove in direzioni opposte, creando una situazione interessante da analizzare.

Consumatori: ottimismo in calo

La fiducia dei consumatori è diminuita, passando da 96,6 a 96,3. Questo calo è guidato da una visione più pessimista sulla situazione economica del Paese e un aumento delle preoccupazioni sulla disoccupazione. “Il clima economico e futuro dei consumatori è in discesa”, segnalando una possibile cautela nelle spese future. Il clima personale resta pressoché stabile, mentre quello corrente cala di poco.

Imprese: un segnale positivo

Per le imprese, il quadro è più roseo. L'indicatore di fiducia è in crescita, passando da 93,2 a 95,3. Questo aumento è trainato dai servizi, in particolare quelli di mercato, dove la fiducia è balzata da 93,9 a 99,6. Invece, "l’industria manifatturiera e delle costruzioni mostrano segni di debolezza, con un calo della fiducia”, mentre il commercio al dettaglio cresce marginalmente.

Cosa significa?

Il miglioramento della fiducia nel settore dei servizi di mercato è particolarmente rilevante. Le aziende in questo settore, che include informazione, comunicazione e servizi alle imprese, mostrano un ottimismo crescente, contrariamente alle preoccupazioni nel settore industriale. Il calo di fiducia dei consumatori è un segnale da non sottovalutare, per la loro importanza nella spesa interna.

Dati specifici

Nell'industria manifatturiera, le aspettative di produzione sono in miglioramento. Nelle costruzioni, invece, c'è un peggioramento generale. Nei servizi di mercato, tutte le componenti dell'indicatore sono positive. Nel commercio al dettaglio, le vendite sono valutate meglio ma le scorte di magazzino appaiono in accumulo e si prevedono vendite inferiori nel prossimo periodo.

Le implicazioni

Questo andamento disomogeneo suggerisce che, mentre alcune parti dell’economia, specialmente i servizi, si stanno riprendendo, altre come l’industria e la fiducia dei consumatori stanno affrontando sfide. Il monitoraggio di questi indici sarà cruciale per comprendere le dinamiche economiche dei prossimi mesi.