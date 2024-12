Banca Centrale Russa: tasso d'interesse invariato al 21%





La banca centrale russa ha deciso di mantenere il tasso di sconto al 21%, una mossa inaspettata. Molti analisti prevedevano un aumento fino al 23%. L'agenzia di stampa Ria Novosti ha riportato la notizia, sottolineando come le aspettative degli esperti fossero diverse.

Questa decisione arriva in un momento di alta inflazione in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha recentemente descritto la situazione come preoccupante, con un'inflazione stimata tra il 9,2% e il 9,3%.

Un tasso di sconto, noto anche come tasso di interesse di riferimento, è il costo del denaro per le banche. Quando una banca centrale aumenta il tasso di sconto, solitamente si cerca di rallentare l'inflazione, rendendo più costoso prendere in prestito denaro. La decisione di non aumentarlo suggerisce una diversa valutazione delle priorità economiche da parte della banca centrale.

Le motivazioni dietro a questa scelta non sono state esplicitate, ciò ha generato un certo stupore negli osservatori. La situazione economica russa rimane quindi sotto stretta osservazione.