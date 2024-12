Auto: l'Europa ci sta ripensando in nome della competitività e del lavoro?





Il settore automotive sta affrontando sfide così grandi da richiedere un intervento immediato delle istituzioni. L'Unione Europea (UE) si sta preparando a lanciare un "dialogo strategico" per il futuro di questa industria, a partire dal prossimo anno. Questo confronto, che inizierà ufficialmente a gennaio 2025, mira a trovare soluzioni rapide per supportare il settore.

Le questioni principali da affrontare riguardano la competitività e la concorrenza a livello internazionale. "L'industria automobilistica è un orgoglio europeo ed è fondamentale per la prosperità dell'Europa," ha dichiarato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen.

Ha aggiunto che è necessario sostenere questo settore nella profonda trasformazione che sta attraversando, assicurando che il futuro delle auto rimanga saldamente radicato in Europa.

Secondo le istituzioni europee, è cruciale promuovere l'innovazione e la digitalizzazione del settore. Questo include l'implementazione dell'intelligenza artificiale (AI) e della guida autonoma, oltre a puntare sulla riduzione delle emissioni di carbonio e alla semplificazione delle normative. Al tavolo delle trattative siederanno i produttori di auto, i fornitori, i sindacati, le associazioni di imprenditori e tutti gli altri attori coinvolti nella catena produttiva.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo seguiranno da vicino i progressi. In un discorso di fine novembre, Von der Leyen ha sottolineato che questo dialogo strategico è essenziale per "dare forma insieme al nostro futuro comune", ribadendo la necessità di supportare l'industria automobilistica europea in questa fase di cambiamento epocale.