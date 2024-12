Affare fatto: Swisscom compra Vodafone Italia e crea un colosso





Swisscom ha ottenuto il via libera per l'acquisto di Vodafone Italia. L'operazione unirà Vodafone Italia e Fastweb, controllata di Swisscom, creando un nuovo grande operatore di telecomunicazioni in Italia.

L'Antitrust e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno dato l'approvazione definitiva, permettendo a Swisscom di procedere con l'acquisizione. L'Antitrust ha approvato l'operazione a condizione che Fastweb continui a fornire servizi ad altri operatori e che le informazioni nelle gare pubbliche siano trasparenti.