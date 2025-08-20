Wall Street sotto pressione: il crollo tecnologico e le attese sulla Federal Reserve

Nomi come Nvidia hanno visto il loro valore diminuire di circa il 3%, mentre Advanced Micro Devices e Broadcom hanno ceduto oltre il 3,5% ciascuna. Le azioni di Palantir hanno subito un ribasso di circa il 5,5%, e Intel ha registrato una caduta di oltre il 6%. Anche colossi tecnologici di grande capitalizzazione, quali Apple, Amazon, Alphabet e Meta, hanno chiuso la seduta in territorio negativo.
Non è una sorpresa, dal nostro punto di vista, vedere gli investitori incassare i guadagni sui titoli tecnologici, che hanno goduto di una corsa incredibilmente forte, con alcune aziende che hanno registrato aumenti superiori all'80% dai minimi di inizio aprile. La stratega di mercato capo di BMO Private Wealth, Carol Schleif, ha osservato che i volumi di mercato, in generale, tendono ad essere piuttosto scarsi a fine agosto, il che può portare a oscillazioni più ampie di quanto i fondamentali giustificherebbero.
Sul fronte degli utili, le azioni di Target sono precipitate di oltre l'8%, rendendo il titolo la peggiore performance nell'S&P 500, dopo che il rivenditore ha comunicato un ulteriore calo delle vendite e ha annunciato un nuovo amministratore delegato che assumerà il ruolo il 1° febbraio.
Lowe's, però, ha registrato un leggero aumento, dopo che i risultati finanziari del rivenditore di prodotti per la casa hanno superato le aspettative del mercato.
Gli occhi degli investitori sono ora puntati sui verbali della riunione di luglio della Federal Reserve, attesi nel pomeriggio. In quell'occasione, i banchieri centrali avevano mantenuto i tassi di interesse invariati, ma i governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman avevano espresso un dissenso, segnando la prima volta dal 1993 che due membri votanti della Fed si discostavano dalla decisione principale. Questo precede le attese dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, previste per la fine della settimana, che gli investitori monitoreranno attentamente per cogliere indicazioni sul percorso futuro dei tassi di interesse. Secondo lo strumento FedWatch del CME, i future sui fondi federali indicano una probabilità di quasi l'85% che la banca centrale tagli i tassi di interesse nella sua prossima riunione di settembre.
Gli investitori mantengono la cautela in vista del simposio di Jackson Hole. Se il linguaggio di Powell dovesse rivelarsi più restrittivo, ciò potrebbe mettere ulteriore pressione sui titoli tecnologici, dato che il mantenimento di tassi di interesse elevati rappresenta, di solito, un ostacolo significativo per il settore tecnologico.
Nonostante il panorama generale, i titoli che hanno registrato le peggiori performance nel Dow Jones quest'anno hanno mostrato una parziale ripresa negli ultimi giorni.
Le azioni di UnitedHealth sono scese di oltre il 40% nel corso del 2025. Negli ultimi cinque giorni di contrattazione, ma, il titolo è salito di oltre il 9%.
Allo stesso modo, Salesforce e Merck hanno subito cali rispettivamente di oltre il 26% e il 14%. Entrambi i titoli hanno guadagnato più del 3% negli ultimi cinque giorni.
