Wall Street sotto pressione: il crollo tecnologico e le attese sulla Federal Reserve

Una giornata di particolare cautela ha segnato i mercati azionari, con le principali borse statunitensi che hanno mostrato un netto calo, soprattutto per via della flessione prolungata del comparto tecnologico. Gli investitori hanno scrutato con attenzione anche i risultati contrastanti provenienti dal settore della vendita al dettaglio, volgendo poi lo sguardo verso l'imminente pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. Il Nasdaq Composite ha registrato una perdita significativa di circa l'1,7%, mentre l'S&P 500 è scivolato dello 0,9%. Il Dow Jones Industrial Average, con tutto ciò, ha ceduto 95 punti, pari a un modesto 0,2%.

Si è osservato un persistente movimento di presa di profitto su diversi titoli di peso nel settore della tecnologia e dei semiconduttori, alimentando dubbi sulle loro elevate valutazioni e sulla sostenibilità a lungo termine del fenomeno dell'AI.