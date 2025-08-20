Philadelphia: in attesa del 250° anniversario la città sorprende con eventi e cultura imperdibile



Una sinfonia di eventi attende i visitatori, trasformando ogni angolo in un palcoscenico di scoperta e meraviglia. Nel cuore pulsante di Philadelphia, lungo la suggestiva Benjamin Franklin Parkway, i Calder Gardens stanno per riscrivere il concetto di spazio culturale. Non è solo un museo, bensì una destinazione che trascende la tradizionale visione espositiva, focalizzata sull'eredità di Alexander Calder, il celebre artista nativo della città. L'apertura è fissata per il 21 settembre, e questo complesso architettonico unisce la visione audace di Herzog & de Meuron con la meticolosa progettazione paesaggistica di Piet Oudolf. Immerso in un giardino che vanta oltre 200 varietà di piante, l'edificio di quasi 18.000 metri quadrati ospiterà nelle sue gallerie una selezione a rotazione di capolavori della Calder Foundation e di altre collezioni, presentati in perfetta armonia con la natura e il mutare delle stagioni.



La struttura, integrata nel paesaggio e rivestita in metallo riflettente, promette di offrire ai visitatori concerti, letture, performance e pratiche di mindfulness, celebrando lo spirito di sperimentazione di Calder e promuovendo nuove prospettive per mente, corpo e spirito. Per chi è appassionato di espressioni artistiche innovative, Fringe Festival è un appuntamento da non perdere. Questa celebrazione dell'arte, dell'innovazione e della pura creatività si estende per quattro intense settimane, offrendo più di 1.000 spettacoli tra settembre e ottobre in ogni quartiere di Philadelphia. La kermesse si distingue per la sua ricchezza e varietà: si va da performance teatrali a concerti, fino a installazioni immersive, con opere che spaziano dall'intimo al drammatico. Si presentano creazioni audaci e spesso interattive, curate o autoprodotte da artisti sia nazionali che internazionali. Il Philadelphia Fringe Festival è riconosciuto come uno degli eventi culturali più dinamici e inclusivi degli Stati Uniti, trasformando ogni anno la città in un palcoscenico diffuso per l'arte contemporanea.



Organizzato da FringeArts, il festival prende ispirazione dal movimento internazionale Fringe, nato a Edimburgo, e si caratterizza per la sua apertura: chiunque può partecipare, senza selezioni o giurie. Artisti emergenti e affermati, locali e internazionali, presentano opere spesso sperimentali, in teatri, gallerie, spazi pubblici e luoghi non convenzionali, rompendo le barriere tradizionali. Il Design Philadelphia Festival, giunto alla sua 21esima edizione, torna dal 1° al 12 ottobre per celebrare il design in tutte le sue multiformi espressioni. Mostre, talk, installazioni avanguardistiche, feste ed attività per le famiglie animeranno spazi pubblici e privati, mettendo in risalto il design come motore propulsore di innovazione e come elemento chiave dell'identità urbana. Questo festival si svolge in diverse location della città, tra cui spiccano il Cherry Street Pier e il Center for Architecture and Design, veri e propri hub della manifestazione.



Ad inaugurare il festival sarà l'attesissimo Kickoff Party il 3 ottobre alla Dorrance Hamilton Hall: una serata speciale all'insegna della musica e dei cocktail, dove i protagonisti più visionari della scena locale riceveranno un meritato riconoscimento, celebrando la creatività che pulsa in ogni angolo di Philadelphia. Un evento che illumina la città con i colori dell'inclusione è l'OURfest: National Coming Out Parade & Festival 2025, in programma dal 10 al 12 ottobre. Si tratta dell'unico festival negli Stati Uniti dedicato al National Coming Out Day e rappresenta una delle più grandi celebrazioni LGBTQ+ della East Coast.



Durante i tre giorni, la città si riempie di vita con parate vibranti, spettacoli dal vivo, block party, attività per le famiglie e numerose iniziative comunitarie diffuse in ogni quartiere. Radicato nella lunga tradizione di inclusività e attivismo di Philadelphia, l'OURfest celebra con orgoglio la cultura queer, accogliendo visitatori da tutto il Paese in una vivace festa cittadina, dove l'amore e la diversità sono al centro di ogni espressione. Ogni ottobre, il Philadelphia Film Festival trasforma la città in un palcoscenico globale dedicato alla narrazione cinematografica. L'evento accoglie decine di migliaia di amanti del cinema, talenti emergenti e cineasti per un programma intenso di 11 giorni. Curato dal team della Philadelphia Film Society, il festival propone una selezione dei film più discussi, premiati e visionari dell'anno. Non si limita però alle sole proiezioni; l'evento è un vero e proprio crocevia di opportunità, con anteprime esclusive, red carpet, sessioni di domande e risposte con gli addetti ai lavori e incontri diretti con i registi.



È una celebrazione dell'arte, del potere e del futuro del cinema. Questo evento culturale di risonanza mondiale accende i riflettori su Philadelphia, affermandola come destinazione cinematografica di spicco e rendendo la magia del grande schermo accessibile a un pubblico sempre più vasto, in un'atmosfera di condivisione e scoperta. Poco fuori città, nel rigoglioso Countryside di Philadelphia, i Longwood Gardens, che hanno recentemente presentato un'importante espansione, sono protagonisti del Festival of Fountains, che si estende fino al 28 settembre 2025. Questo evento trasforma ogni giornata in uno spettacolare connubio di acqua, luce e musica. I getti della Main Fountain Garden si innalzano maestosi fino a 50 metri, danzando a tempo su colonne sonore suggestive, mentre nei fine settimana si accendono di colori e di una magia avvolgente. Da non perdere i nuovi Fountain Fest Weekends, pensati appositamente per le famiglie, e le serate romantiche sotto le stelle, che offrono un'atmosfera incantata.



Oltre al festival, i Longwood Gardens propongono ogni giorno spettacolari performance, con ben 1.719 getti d'acqua che danzano a ritmo di musica e show serali illuminati nei weekend, creando un'esperienza indimenticabile per ogni visitatore.