La festa di Wall Street si spegne: l'ombra di Washington sulla tecnologia



Tra questi, si distingue un'influenza crescente del governo degli Stati Uniti sul settore. Il Segretario al Commercio degli USA, Howard Lutnick, starebbe valutando l'idea di acquisire quote di capitale in aziende di chip come Intel, in cambio di sovvenzioni previste dalla legge CHIPS, creata proprio per incentivare la costruzione di fabbriche sul territorio americano. Questa mossa si aggiunge ad altri accordi fuori dall'ordinario che Washington ha recentemente stretto con aziende statunitensi. Un esempio su tutti: aver permesso a Nvidia, leader nel campo dei chip AI, di vendere i suoi processori H20 alla Cina, in cambio del 15% dei proventi da queste vendite per il governo americano. Tale intervento diretto nelle dinamiche aziendali ha sollevato non poche preoccupazioni. Si osserva come azioni del genere possano generare nuove categorie di rischio per le aziende e, nel peggiore dei casi, comportare un onere per i fondi dei contribuenti. Si intravede, in effetti, un'ingerenza statale nel settore tecnologico e nel più ampio settore privato che si ritiene possa essere dannosa, minacciando di erodere i margini di profitto e di frenare la domanda complessiva.



I mercati asiatici, fortemente orientati alla tecnologia, hanno subito un impatto significativo:

- L'indice di Taiwan è scivolato del 2,6%;

- Quello della Corea del Sud ha perso l'1,7%;

- I futures dell'EUROSTOXX 50 hanno ceduto lo 0,7%;

- I futures del Nasdaq hanno registrato un calo dello 0,5%. Altrove sui mercati globali, il dollaro neozelandese ha subìto un forte calo. La Banca Centrale della Nuova Zelanda ha tagliato i tassi di interesse, preannunciando ulteriori riduzioni nei mesi a venire, avvertendo delle crescenti difficoltà interne ed esterne.