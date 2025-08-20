La Cina detta i trend di consumo USA: quali opportunità dal fenomeno Labubu



I Labubu sono piccoli peluche dalle sembianze elfiche, caratterizzati da un'espressione maliziosa ma al tempo stesso adorabile. I loro volti mostrano sorrisi con denti aguzzi, occhi grandi ed espressivi, e guance arrossate. Oltre al loro aspetto accattivante, il packaging strategico di Pop Mart ha giocato un ruolo fondamentale nel proiettare queste figure verso un successo planetario. Fondata in Cina nel 2010, l'azienda si è ritagliata una nicchia di mercato significativa dal 2014, quando ha iniziato a collaborare con artisti e illustratori di fama internazionale, concentrandosi sulla vendita di giocattoli da collezione in "blind box". Questa modalità di vendita a sorpresa induce i clienti a continuare gli acquisti, spinti dalla possibilità di scoprire il pezzo desiderato per completare la propria collezione. Secondo quanto emerso da alcune analisi, l'industria cinese dei giocattoli di design è destinata a raggiungere i 15 miliardi di dollari di vendite al dettaglio entro il 2026, segnando un aumento di oltre il 1500% rispetto al 2015. E sebbene si parli di giocattoli, il target di riferimento principale di Pop Mart non sono i bambini, bensì i giovani adulti, ansiosi di arricchire le loro collezioni con nuove edizioni.



L'impatto del fenomeno Labubu si è esteso persino al settore del lusso, un ambito in cui queste piccole figure sono state integrate in modi sorprendenti. Le recenti tendenze hanno visto i Labubu utilizzati come charm su borse di alta moda, adornando modelli iconici come le Birkin di Hermès o le eleganti creazioni di Louis Vuitton e Chanel. Inoltre, è emerso un vasto mercato di abiti e accessori dedicati specificamente ai Labubu, che include anche versioni in miniatura di articoli di design, come il cappello Prada o la "Lirkin" (la Birkin in formato Labubu). Come spesso accade con i trend contemporanei, la popolarità di questi collezionabili è cresciuta vertiginosamente grazie alla risonanza ottenuta su piattaforme digitali quali TikTok, YouTube, Xiaohongshu (conosciuto anche come RedNote) e Instagram. La presenza di Pop Mart a livello globale è notevole: l'azienda gestisce oltre 500 negozi distribuiti in più di 30 paesi e regioni, con 22 punti vendita strategicamente posizionati negli Stati Uniti.



Sul fronte digitale, l'applicazione di Pop Mart si è affermata come la sesta app gratuita più scaricata nell'App Store statunitense. Questa scalata la colloca tra le applicazioni cinesi che hanno raggiunto la top 10 negli Stati Uniti, affiancandosi a colossi come TikTok e Lemon8 di ByteDance, RedNote, DeepSeek, Temu e Shein. L'integrazione di Pop Mart in questo elenco, unita alla crescente domanda di giocattoli da collezione come i Labubu, suggerisce che l'influenza culturale cinese continuerà a guidare i comportamenti dei consumatori statunitensi. Opportunità significative legate alla Labubu-mania emergono per gli investitori. Aziende di punta nel settore dell'eCommerce, come Alibaba e JD, attraverso le quali è possibile acquistare questi gadget di tendenza, offrono un canale privilegiato per chi desidera trarre vantaggio dalla rapida crescita di Pop Mart.



Il 18 giugno 2025, AliExpress, la piattaforma di vendita al dettaglio online globale di Alibaba, ha trasmesso uno speciale live stream interamente dedicato a Pop Mart, con il chiaro obiettivo di promuovere le vendite dei Labubu. L'iniziativa ha superato ogni aspettativa, portando i Labubu a esaurirsi quasi istantaneamente. Nella stessa settimana, Pop Mart ha lanciato la prima prevendita online globale di Labubu 3.0. Le vendite sul flagship store di Pop Mart su JD hanno superato le 300.000 unità. Secondo il rapporto pubblicato dall'Economic Observer Online, il fatturato previsto da queste iniziative dovrebbe superare i 500 milioni di yuan. Anche su BiliBili, un sito web cinese di condivisione di video online che presenta affinità con YouTube, la presenza e la risonanza dei Labubu sono molto forti. Continueremo a monitorare attentamente l'andamento di queste aziende e la crescita di Pop Mart nei prossimi mesi.



Il futuro specifico di questo trend legato ai Labubu, pur conservando un certo grado di incertezza, conferma la pervasività delle influenze culturali cinesi nei mercati globali, inclusi gli Stati Uniti.