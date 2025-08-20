L'inflazione nel Regno Unito accelera: la sterlina reagisce e le preoccupazioni della BoE crescono
I dati sull'inflazione diffusi nel Regno Unito a luglio hanno riservato una sorpresa, superando le aspettative e riaccendendo le attenzioni sulla stabilità economica del paese. I prezzi al consumo hanno registrato un incremento mensile modesto, fermandosi allo 0,1% dopo il 0,3% del mese precedente.
Ciononostante, l'analisi su base annua rivela un quadro diverso: l'inflazione complessiva ha raggiunto il 3,8%, superando non solo il 3,6% di giugno, ma anche le previsioni che si attestavano al 3,7%. Un segnale ancor più netto è giunto dall'inflazione core, quella depurata dalle componenti più volatili come alimentari ed energia.
Anch'essa ha mostrato un'accelerazione inaspettata, passando dal 3,7% al 3,8%.
Particolarmente significativa è l'impennata dell'inflazione dei servizi, un parametro osservato con grande attenzione dalla Bank of England. Questo indicatore chiave è balzato dal 4,7% al 5%, ben oltre il 4,8% stimato.
Immediata è stata la reazione sui mercati: la sterlina si è rafforzata notevolmente dopo la pubblicazione di questi dati, a testimonianza di come gli operatori anticipino possibili mosse della banca centrale. La Bank of England, infatti, aveva già manifestato nelle sue recenti comunicazioni una crescente apprensione circa le dinamiche inflazionistiche. La stessa BoE aveva previsto che l'inflazione potesse toccare un picco del 4% a settembre.
Clicca per ingrandire l'immagine
