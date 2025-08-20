L'inflazione nel Regno Unito accelera: la sterlina reagisce e le preoccupazioni della BoE crescono



Anch'essa ha mostrato un'accelerazione inaspettata, passando dal 3,7% al 3,8%.

Particolarmente significativa è l'impennata dell'inflazione dei servizi, un parametro osservato con grande attenzione dalla Bank of England. Questo indicatore chiave è balzato dal 4,7% al 5%, ben oltre il 4,8% stimato.

Immediata è stata la reazione sui mercati: la sterlina si è rafforzata notevolmente dopo la pubblicazione di questi dati, a testimonianza di come gli operatori anticipino possibili mosse della banca centrale. La Bank of England, infatti, aveva già manifestato nelle sue recenti comunicazioni una crescente apprensione circa le dinamiche inflazionistiche. La stessa BoE aveva previsto che l'inflazione potesse toccare un picco del 4% a settembre.