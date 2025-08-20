Inflazione Eurozona: a giugno stabile al 2%



Nel luglio precedente, il dato era più alto, al 2,8%. Questi numeri dipingono una situazione complessa, con aree di calma e altre di maggiore tensione sui prezzi.

L'andamento dei prezzi tra i vari Stati membri ha evidenziato divari significativi. Alcuni paesi hanno dimostrato una notevole capacità di contenere l'aumento dei costi, mentre altri hanno affrontato pressioni inflazionistiche decisamente più marcate. Le economie più virtuose, in termini di stabilità dei prezzi, hanno mostrato una resilienza degna di nota. Ecco le nazioni con i tassi annuali più bassi:

- Cipro: 0,1%;

- Francia: 0,9%;

- Irlanda: 1,6%.

All'estremo opposto, invece, si sono posizionate le nazioni che hanno registrato gli aumenti più consistenti, rivelando sfide economiche ben precise. I tassi annuali più elevati sono stati riscontrati in:

- Romania: 6,6%;

- Estonia: 5,6%;

- Slovacchia: 4,6%.

L'Italia ha fatto registrare un +1,,7% e la Germania un +1,8%.





Confrontando i dati di luglio 2025 con quelli del mese precedente, l'inflazione annuale ha segnato una flessione in otto Stati membri, si è mantenuta stabile in sei e ha registrato un incremento in ben tredici. Questa varietà di scenari sottolinea la natura disomogenea della ripresa economica e delle politiche di contenimento dei prezzi adottate a livello nazionale.

Analizzando più a fondo le cause dell'inflazione nell'Eurozona a luglio 2025, emerge chiaramente quali settori abbiano contribuito maggiormente alla sua formazione. I servizi si confermano il motore principale, apportando un contributo preponderante alla crescita generale dei prezzi. Seguono, ma con un impatto minore, altre categorie di beni e servizi essenziali per la vita quotidiana delle persone. La dinamica dei prezzi dell'energia, invece, ha esercitato una pressione deflazionistica, contribuendo a mitigare l'aumento complessivo. Nello specifico, i principali contributi sono stati:

- I servizi: +1,46 punti percentuali;

- Gli alimentari, alcolici e tabacco: +0,63 punti percentuali;

- I beni industriali non energetici: +0,18 punti percentuali;

- L'energia: -0,23 punti percentuali.





La composizione dell'inflazione evidenzia come le abitudini di consumo e le dinamiche di mercato dei servizi continuino a rappresentare il fattore trainante più rilevante, un aspetto su cui gli osservatori economici mantengono l'attenzione alta, valutando le implicazioni future per la stabilità monetaria nell'area comune.