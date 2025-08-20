Il risveglio dai sogni dell'AI: i mercati globali in correzione e l'ombra di una bolla



Si assiste a un marcato ripensamento sull'eccessivo fervore che ha circondato i presunti vantaggi dell'Intelligenza Artificiale, e questo si accompagna a chiari segnali di una possibile rotazione dei capitali verso quelle azioni che beneficerebbero maggiormente da un futuro taglio dei tassi di interesse. Già il giorno precedente, colossi come Palantir avevano registrato un crollo del 9,4%, mentre Nvidia perdeva il 3,5%. Nelle sale operative, un recente studio pubblicato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), intitolato "State of AI in business 2025", ha fatto molto discutere. Le sue rivelazioni sono sorprendenti: si evince che il 95% delle aziende non sta ottenendo alcun ritorno concreto dagli investimenti nell'AI Generativa. Soltanto un esiguo 5% dei progetti pilota in questo ambito riesce a generare profitti milionari, ma la stragrande maggioranza di questi sforzi resta arenata, senza alcun impatto positivo sui bilanci aziendali. Questo dato suggerisce una disconnessione significativa tra le aspettative del mercato e la realtà dell'adozione pratica e redditizia dell'AI.



Parallelamente, gli investitori continuano a monitorare con attenzione le dinamiche geopolitiche. L'attenzione è puntata sugli esiti del vertice in Alaska tra USA e Russia e, più vicini a noi, sui colloqui a Washington che hanno visto protagonisti l'ex presidente Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei. Questi incontri sono visti come un banco di prova per valutare le reali possibilità di una fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Eventuali sviluppi su questo fronte potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità dei mercati globali. Sul fronte delle politiche monetarie mondiali, si attendono importanti indicazioni dal simposio della Federal Reserve a Jackson Hole. Questo raduno annuale, che riunisce banchieri centrali, economisti e operatori finanziari da ogni angolo del globo, si terrà dal 21 al 23 agosto nella suggestiva valle del Wyoming. L'intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, previsto per venerdì, sarà sotto i riflettori.



Potrebbe infatti offrire chiarezza sull'attuale contesto economico statunitense e, forse, commentare le crescenti richieste di un abbassamento dei tassi che provengono dalla Casa Bianca. Queste dichiarazioni sono cruciali per delineare il percorso futuro dei tassi d'interesse e, di conseguenza, l'andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Intanto, un allarme è giunto da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che ha avvertito: la crescita economica subirà un rallentamento nel terzo trimestre. Le preoccupazioni legate a un eccessivo ottimismo intorno all'AI, unite alle prospettive di una crescita economica più contenuta e alle incertezze geopolitiche, delineano uno scenario di mercato complesso e in continua evoluzione. È un momento di discernimento, dove l'attenzione si sposta dalla mera speculazione all'analisi dei fondamentali e alla ricerca di un valore più tangibile, riflettendo la maturazione di un settore che deve ora dimostrare ritorni concreti oltre l'entusiasmo iniziale.