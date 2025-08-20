I mercati europei in chiaroscuro: Piazza Affari cede, ma Londra corre con l'inflazione e l'attesa per Jackson Hole



Un'onda di incertezza ha toccato anche altre piazze del continente: Francoforte ha segnato un -0,65%, Madrid un -0,18% e Parigi un -0,08%. Nondimeno, il quadro non è stato uniformemente negativo; Amsterdam ha mostrato un apprezzamento dello 0,76% e Zurigo un guadagno dello 0,47%, trainata in particolare da Nestlé. La multinazionale svizzera ha visto un aumento del suo valore del 3,51%, sull'onda dell'annuncio di una nuova tecnica di produzione del cioccolato, definita rivoluzionaria per la sua capacità di garantire una maggiore resa. La giornata ha riservato sorprese, specialmente per quanto riguarda il fronte dell'inflazione e le reazioni dei mercati. Londra, infatti, si è distinta con un notevole guadagno dell'1,08%, nonostante l'inflazione britannica a luglio sia salita al 3,8%, raggiungendo il livello più alto da diciotto mesi a questa parte, in crescita rispetto al 3,6% di giugno. Un andamento in controtendenza rispetto alla Zona Euro, dove i prezzi hanno mostrato stabilità, fermandosi al 2% lo scorso mese.



Tale dato è risultato in linea con l'obiettivo della Banca Centrale Europea per il secondo mese consecutivo, superando le aspettative che si attestavano all'1,9%. Le prossime mosse della BCE saranno osservate con grande attenzione. Si valuterà come i dati economici e le previsioni influenzeranno le decisioni future, soprattutto alla luce delle recenti stime della sua presidente, Christine Lagarde, che prevede un rallentamento dell'economia regionale nel secondo trimestre dell'anno, imputabile in parte ai dazi. L'attesa è ora focalizzata sull'inizio del simposio di Jackson Hole, in programma per domani, un appuntamento cruciale per i banchieri centrali. L'intervento più atteso sarà quello del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, fissato per venerdì. Intanto, stasera, alle ore 20 italiane, verranno diffuse le minute dell'ultima riunione dell'istituto centrale statunitense, un'occasione per cogliere ulteriori dettagli sulla politica monetaria in un contesto in cui i tassi d'interesse sono rimasti invariati, pur in presenza di un dissenso all'interno del board.



Sul fronte interno, a dare un respiro al FTSE MIB sono stati principalmente i titoli delle utility, considerate tradizionalmente investimenti difensivi. Tra questi, si sono apprezzati:

- Snam con un +1,86%;

- Italgas che ha guadagnato l'1,33%;

- Terna in rialzo dell'1,24%;

- Enel che ha registrato un +0,76%. Il settore finanziario ha invece evidenziato un andamento contrastato. Il comparto del risparmio gestito ha mostrato vivacità, con Finecobank in crescita del 2,38% e Banca Mediolanum con un aumento dello 0,93%. Al contrario, il credito ha registrato un arretramento, guidato da Unicredit che ha perso l'1,01%. Una battuta d'arresto per Mediobanca, scesa dello 0,88%, alla vigilia dell'assemblea che dovrà dare il via libera all'offerta pubblica di acquisto su Banca Generali, la quale ha ceduto un modesto 0,1%. Anche MPS ha registrato una flessione dello 0,6%, anch'essa coinvolta in un'operazione simile su Piazzetta Cuccia. Tra le blue chip in perdita si annovera anche Telecom, con un -1,61%, mentre il settore del lusso ha subito qualche presa di beneficio dopo il rally della giornata precedente, con Moncler che ha chiuso a -0,95%.



In controtendenza, Leonardo ha recuperato l'1,26%, dopo il tonfo registrato alla vigilia a seguito delle notizie giunte da Washington riguardo il futuro del conflitto tra Mosca e Kiev. Per quanto concerne il mercato dei Titoli di Stato, in un ambiente particolarmente calmo, si è osservato un lieve aumento dello spread tra il BTP a 10 anni e il Bund di pari durata. In chiusura, questo indicatore si è attestato a 84 punti base, in crescita dello 0,52%, con tassi che hanno raggiunto rispettivamente il 3,55% per il titolo italiano e il 2,72% per quello tedesco.