Google, i nuovi Pixel e l'AI: la svolta con Stephen Curry ridefinisce il mobile





L'atteso evento Made by Google, palcoscenico per le ultime innovazioni, ha messo in mostra una gamma di dispositivi destinati a ridefinire il concetto di connessione intelligente. Tra le novità più anticipate figurano ben quattro versioni del nuovo Pixel 10, il più recente Pixel Watch 4 e un'inedita coppia di auricolari economici, i Pixel Buds 2A. Questi lanci segnano un passo importante nella strategia di Google di fortificare il proprio ecosistema hardware, offrendo ai consumatori strumenti sempre più integrati e performanti. L'attenzione si è concentrata sulla capacità di questi dispositivi di sfruttare al meglio le potenzialità dell'AI.

Un annuncio ha destato particolare interesse nel panorama delle collaborazioni strategiche: Google ha stretto una partnership a lungo termine con la stella dell'NBA, Stephen Curry. La figura dell'atleta, noto per le sue straordinarie prestazioni e la meticolosa cura della preparazione fisica, si unisce all'azienda in qualità di "consulente per le prestazioni".



Il suo ruolo sarà determinante nel plasmare lo sviluppo di prodotti hardware, funzionalità e servizi AI targati Google, in particolare per le linee Pixel, Health e Cloud. Questa collaborazione sottolinea la volontà di rendere l'AI più tangibile e utile per gli utenti, anche in ambiti specifici come il benessere personale.

Parte integrante dell'impegno di Curry prevede il test e la fornitura di feedback per il nuovo assistente personale per la salute di Fitbit. L'iniziativa di Google mira a migliorare significativamente questa funzionalità, integrando i metodi e le filosofie di allenamento del campione. Si tratta di un chatbot basato sull'innovativo modello Gemini, capace di generare routine di allenamento personalizzate e obiettivi metrici mirati per gli utenti dell'app Fitbit, in base ai loro specifici traguardi di salute. La sua capacità di adattarsi alle esigenze individuali è un chiaro esempio di come l'AI possa offrire un supporto concreto e su misura.





Le indiscrezioni prima dell'evento avevano alimentato notevole curiosità riguardo a diverse caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi. Ci si interrogava, per esempio, sulla presenza del sistema di ricarica magnetica Qi2 nei nuovi Pixel, oppure se il Pixel 10 Pro Fold sarebbe stato il primo telefono pieghevole con certificazione IP68. Una certa perplessità aveva generato anche la presunta decisione di Google di modificare il sistema di ricarica del Pixel Watch 4, ora posizionato lateralmente. Questi dettagli, seppur specifici, riflettono l'attenzione costante all'innovazione e alla funzionalità che caratterizza il settore della tecnologia mobile. Google continua a posizionarsi come un attore chiave nel definire il futuro digitale, integrando profondamente l'AI nelle vite degli utenti attraverso il proprio ecosistema di dispositivi.





Clicca per ingrandire l'immagine

