Wall Street tra l'ascesa dei chip e il passo indietro di Buffett: chi vince negli investimenti azionari USA





La flessione del VIX suggerisce che, nonostante le divergenze, il timore degli operatori sia parzialmente rientrato dopo le turbolenze dei giorni scorsi. La performance Nasdaq tech rimane il baricentro per chi punta sulla crescita, ma il quadro macroeconomico degli Stati Uniti impone cautela. Forse a novantasei anni Warren Buffett ha finalmente deciso cosa fare da grande, lasciando la presidenza operativa di Berkshire Hathaway e scuotendo il mercato con una transizione storica.

Le scosse sui titoli growth e il balzo delle criptovalute





Il settore dell'intrattenimento ha vissuto una giornata complessa, con Netflix che ha ceduto circa il 4,5% dopo un giudizio prudente di Wells Fargo. La banca ha evidenziato un rallentamento nel coinvolgimento degli utenti e un catalogo di uscite meno fitto per la fine del prossimo anno. Non è andata meglio al comparto siderurgico: Nucor è crollata di quasi sei punti percentuali a causa di previsioni sui profitti del terzo trimestre deludenti, trascinando con sé anche Steel Dynamics.











Eppure, dove il comparto fisico rallenta, quello digitale accelera. Il Bitcoin ha superato la soglia degli 80.000 dollari, innescando una corsa agli acquisti su Coinbase e Robinhood. La ex MicroStrategy, nota per essere il principale detentore aziendale di valuta digitale, ha registrato un incremento vicino al 13%. Il vigore degli investimenti azionari USA legati alla tecnologia resta evidente anche nel Philadelphia Semiconductor Index, che ha guadagnato oltre un punto percentuale.

Il cambio della guardia in Berkshire Hathaway





Il passaggio di consegne nella holding di Omaha segna la fine di un'epoca. Warren Buffett assume il ruolo di "chairman emeritus", lasciando la presidenza al figlio Howard Buffett. La gestione operativa resta nelle mani di Greg Abel, già alla guida come CEO dall'inizio dell'anno. Le azioni di classe B hanno reagito con un calo minimo, segno che la gestione portafoglio Berkshire Hathaway è considerata solida e la successione ampiamente metabolizzata.



Il mercato osserva con rispetto un rendimento medio annuo che per sessant'anni ha doppiato quello dello S&P 500. Gli investitori istituzionali sembrano confidare nella continuità della strategia che ha reso celebre la società.

Rendimenti e politica monetaria della Fed





Il contesto macroeconomico resta dominato dai rendimenti del Treasury a dieci anni, stabili sopra il 5%. Questa soglia pesa come un macigno sulle società dei servizi e sui titoli finanziari, rendendo il costo del capitale più oneroso. Il mercato sta ancora digerendo il primo rialzo dei tassi deciso dalla Fed negli ultimi tre anni. Il petrolio Brent scambia sotto i 100 dollari, mostrando una volatilità che non aiuta la stabilità dei listini energetici. La settimana si chiude con il Dow Jones in rosso per la terza volta consecutiva, mentre il Nasdaq Composite riesce a strappare un saldo settimanale positivo dello 0,7%. L'economia americana naviga in acque agitate, ma la resilienza dei giganti tecnologici e del comparto AI impedisce correzioni più profonde.



Forse il mercato sperava che Warren Buffett fosse eterno, ma la biologia ha i suoi ritmi, anche nel cuore della finanza mondiale.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 19/09/2026



