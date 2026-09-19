L'eredità di Warren Buffett e la nuova era di Berkshire Hathaway





Il passaggio di consegne appare quasi come una formalità burocratica per chi segue da vicino le dinamiche di successione Berkshire Hathaway. Il percorso era già tracciato con cura. Alla fine del 2025, la guida operativa era passata nelle mani di Greg Abel. Oggi il manager conferma la sua posizione di Greg Abel amministratore delegato, garantendo quella stabilità che i mercati, da Wall Street a Piazza Affari, richiedono a gran voce per i propri capitali.

Il custode dei valori e il nuovo assetto al vertice

Howard Buffett, che oggi ha 71 anni, non è certo un volto nuovo nei corridoi della società. Siede nel consiglio di amministrazione dal 1993. Stiamo parlando di trentatré anni di apprendistato, un periodo che farebbe apparire frettoloso persino il più scrupoloso dei funzionari statali. Suo padre, per dire, ne aveva impiegati meno prima di prendere il controllo totale dell'azienda. Howard porta con sé un bagaglio solido per gestire gli investimenti B2B del gruppo:

- la gestione della Howard G.







Buffett Foundation , attiva nel sociale e nell'ambiente;

- l'esperienza maturata nei board di colossi come Coca-Cola;

- una profonda conoscenza della cultura aziendale interna;

- il ruolo di garante della filosofia storica del gruppo;

- la capacità di dialogare con i grandi investitori istituzionali.

La figura di Howard Buffett presidente serve a proteggere l'identità di un impero che non vuole snaturarsi. "La cultura costruita da Warren e i valori che ha sostenuto rimarranno al centro di Berkshire, e Howard ne sarà il custode". Queste parole, pronunciate da Abel, non sono solo di circostanza. Servono a rassicurare chi teme che, senza il patriarca al comando operativo, la magia possa svanire. In questo schema, Susan Decker mantiene il suo incarico di lead independent director, aggiungendo un ulteriore strato di supervisione professionale.

Il mondo degli affari guarda a questa transizione con un misto di rispetto e curiosità. Buffett continuerà a offrire il suo giudizio, una risorsa che non ha prezzo per gli azionisti.



La sua presenza come emerito assicura che il cambio della guardia non si trasformi in uno strappo. Resta il fatto che vedere un uomo di 96 anni che decide finalmente di rallentare fa quasi sorridere, come se avesse appena capito che la pensione potrebbe non essere un'idea così bizzarra, ma solo dopo aver superato i nove decenni di attività.

La struttura della successione Berkshire Hathaway dimostra come la pianificazione a lungo termine sia il vero segreto della longevità aziendale. Howard Buffett diventa il volto della continuità, mentre Greg Abel amministratore delegato resta il braccio operativo della macchina da profitti americana. L'epoca di Warren Buffett alla presidenza si chiude, ma il suo nome resta saldamente legato al destino della società.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Business

Articolo del 19/09/2026



