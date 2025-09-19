La Banca del Giappone tiene i mercati col fiato sospeso: tassi, dollaro e la svolta Nvidia



Lo yen ha reagito alla notizia con un lieve rafforzamento, sebbene contenuto. Il Nikkei di Tokyo, dopo aver toccato un nuovo record storico all'inizio della giornata, ha registrato un leggero calo. In altre aree, i mercati azionari asiatici hanno seguito l'andamento positivo di Wall Street, che ha beneficiato del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve avvenuto in settimana. Le dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, sono state misurate e non hanno lasciato intendere una rapida serie di riduzioni dei costi di finanziamento. Nonostante ciò, i mercati azionari hanno continuato a salire. L'indice di riferimento di Taiwan, per esempio, ha stabilito un nuovo massimo storico, seguendo l'onda di Wall Street. I futures europei anticipano un'apertura tranquilla, dopo una giornata di forti guadagni. La Banca dei Regolamenti Internazionali, un'organizzazione che raggruppa le banche centrali del mondo, ha avvertito che gli attuali record dei prezzi delle azioni globali sembrano sempre più distaccati dalle crescenti preoccupazioni sui livelli del debito pubblico nei mercati obbligazionari.



Il dollaro ha mantenuto una posizione stabile, ma la previsione generale tra gli investitori è di un suo indebolimento nel breve termine. È importante ricordare che la valuta statunitense ha già perso oltre il 10% quest'anno, il che potrebbe limitare ulteriori cali. Con pochi dati economici rilevanti attesi dalle capitali europee, il focus rimarrà concentrato sui tassi di interesse e sulle possibili reazioni, a volte contrastanti, alla decisione della Banca del Giappone durante la giornata. Anche le azioni tecnologiche europee saranno sotto i riflettori, in particolare dopo l'annuncio di Nvidia. La società ha infatti dichiarato che investirà ben 5 miliardi di dollari in Intel, supportando così il gigante statunitense dei chip, che affronta un periodo di sfide. Questo rappresenta un segnale significativo per il settore della tecnologia e l'intero comparto dei chipmaker.