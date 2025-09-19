Il destino del rating Italia agita Piazza Affari: l'ultima seduta prima del giudizio



La compagnia di telecomunicazioni Tim ha arretto leggermente dello 0,32%. Anche il comparto bancario ha presentato un quadro variegato. Tra i titoli in crescita si sono visti Unicredit a +0,53%, Bper Banca con un significativo +1,44% e Intesa Sanpaolo a +0,48%. D'altro canto, Banco BPM ha perso lo 0,82%, e Mediobanca ha segnato un -1,79%, il giorno dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione. Anche la banca senese Monte dei Paschi di Siena ha registrato un calo dell'1,36%. I giganti energetici hanno avuto sorti differenti: Eni ha chiuso la giornata in rosso con un -0,74%, ma Enel ha mostrato una leggera ripresa, segnando un +0,19%. Ciononostante, il settore del lusso non ha brillato, con Brunello Cucinelli in calo dell'1,75% e Moncler che ha perso lo 0,99%. In generale, il mercato ha riflettuto una prudenza diffusa, segnando una giornata di attesa e bilanciamento prima del giudizio che potrebbe avere ripercussioni sul futuro economico del Paese.