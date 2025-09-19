Il destino del rating Italia agita Piazza Affari: l'ultima seduta prima del giudizio

L'aria era densa di aspettativa a Piazza Affari, dove il venerdì si è chiuso in sostanziale parità, con l'indice Ftse Mib a un +0,01% fermo a 42.312 punti. Molti occhi erano puntati sulla decisione attesa in serata da Fitch sul rating dell'Italia, un momento cruciale che potrebbe ridisegnare gli scenari economici e influenzare il sentiment degli investitori in profondità. Le attese di un possibile upgrade sono cresciute dopo l'outlook positivo dello scorso anno. Sul listino milanese, il gruppo automobilistico Stellantis ha registrato un rialzo del +0,56%, trainato da un report incoraggiante di Berenberg. Il settore assicurativo, invece, ha mostrato un andamento contrastato: Unipol si è distinta con un +2,90%, mentre le Generali hanno accusato una flessione dello 0,52%.