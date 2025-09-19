Il destino del rating Italia agita Piazza Affari: l'ultima seduta prima del giudizio

L'aria era densa di aspettativa a Piazza Affari, dove il venerdì si è chiuso in sostanziale parità, con l'indice Ftse Mib a un +0,01% fermo a 42.312 punti. Molti occhi erano puntati sulla decisione attesa in serata da Fitch sul rating dell'Italia, un momento cruciale che potrebbe ridisegnare gli scenari economici e influenzare il sentiment degli investitori in profondità. Le attese di un possibile upgrade sono cresciute dopo l'outlook positivo dello scorso anno. Sul listino milanese, il gruppo automobilistico Stellantis ha registrato un rialzo del +0,56%, trainato da un report incoraggiante di Berenberg. Il settore assicurativo, invece, ha mostrato un andamento contrastato: Unipol si è distinta con un +2,90%, mentre le Generali hanno accusato una flessione dello 0,52%.



La compagnia di telecomunicazioni Tim ha arretto leggermente dello 0,32%. Anche il comparto bancario ha presentato un quadro variegato. Tra i titoli in crescita si sono visti Unicredit a +0,53%, Bper Banca con un significativo +1,44% e Intesa Sanpaolo a +0,48%. D'altro canto, Banco BPM ha perso lo 0,82%, e Mediobanca ha segnato un -1,79%, il giorno dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione. Anche la banca senese Monte dei Paschi di Siena ha registrato un calo dell'1,36%. I giganti energetici hanno avuto sorti differenti: Eni ha chiuso la giornata in rosso con un -0,74%, ma Enel ha mostrato una leggera ripresa, segnando un +0,19%. Ciononostante, il settore del lusso non ha brillato, con Brunello Cucinelli in calo dell'1,75% e Moncler che ha perso lo 0,99%. In generale, il mercato ha riflettuto una prudenza diffusa, segnando una giornata di attesa e bilanciamento prima del giudizio che potrebbe avere ripercussioni sul futuro economico del Paese.


Politica della Privacy e cookie