Addio a Euronext Milan: Banca Ifis completa l'acquisizione di illimity Bank



Il controllo totale ora è nelle mani di Banca Ifis, eliminando di fatto qualsiasi quota flottante e consolidando la governance.

A partire da oggi, le azioni illimity sono state revocate dalla quotazione su Euronext Milan, come disposto da Borsa Italiana. Si chiude così l'esperienza di illimity Bank come società quotata, integrando completamente le sue attività e il suo futuro all'interno del gruppo Banca Ifis. L'operazione di delisting era il naturale epilogo dell'OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) lanciata in precedenza, che mirava proprio a ottenere la piena proprietà e a rafforzare la struttura del nuovo polo bancario.

Per finalizzare questa complessa operazione, Banca Ifis ha anche ridefinito la composizione del proprio capitale sociale. A seguito della delibera dell'8 maggio 2025, sono state emesse esattamente 278.470 nuove azioni Banca Ifis. Ogni azione possiede un valore nominale di 1,00 euro.



Questo ha portato a un significativo aumento del capitale sociale, che è passato da 61.540.455 euro a ben 61.818.925 euro, ora ripartito in un numero equivalente di azioni ordinarie. È stata una mossa strategica per sostenere l'espansione e la crescita.

Le 278.470 nuove azioni Banca Ifis non sono state messe sul mercato, ma sono state specificamente destinate. Esse sono state assegnate infatti agli azionisti di illimity Bank come parte integrante del corrispettivo previsto dall'OPAS. Questo meccanismo ha permesso di convertire le partecipazioni degli ex soci di illimity in quote della nuova entità, consolidando ulteriormente la struttura di Banca Ifis. La strategia appare chiara: rafforzare la propria presenza e le proprie sinergie nel settore bancario italiano, puntando su una gestione più coesa e integrata per affrontare le sfide future.