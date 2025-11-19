Svolta UE sulla tecnologia: il piano per semplificare l'AI Act e ammorbidire il GDPR



Le imprese che sviluppano sistemi di AI ad alto rischio, quelli cioè che potrebbero compromettere la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali (pensiamo agli strumenti per la valutazione degli esami o quelli usati in chirurgia), potrebbero ottenere fino a diciotto mesi aggiuntivi per adeguarsi completamente alle nuove normative. Contemporaneamente, l'esecutivo comunitario propone di ammorbidire le regole cardine sulla protezione dei dati, un pilastro dell'impianto normativo europeo. Queste modifiche renderebbero più semplice per le grandi aziende tecnologiche l'utilizzo dei dati personali degli utenti per addestrare i modelli di AI senza dover richiedere ogni volta un consenso esplicito.

Si cerca anche di porre fine alla cosiddetta "fatica dei banner cookie", riducendo drasticamente il numero di volte in cui gli utenti devono fornire l'autorizzazione per essere tracciati su internet. Il cambio di rotta arriva dopo un lungo periodo in cui l'Unione Europea ha lavorato incessantemente per costruire il suo complesso sistema di leggi digitali.





Però, l'agenda politica sembra essere stata profondamente influenzata dal rapporto presentato lo scorso autunno dall'ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Il rapporto di Draghi aveva messo in guardia contro un pericoloso ritardo dell'Europa rispetto a USA e Cina nel campo dell'innovazione e delle tecnologie emergenti, prime fra tutte l'AI, che guideranno la crescita futura.

Questo contesto ha generato una forte pressione sull'UE, soprattutto da parte di Washington, affinché riveda la sua severa legislazione digitale. Valdis Dombrovskis, il commissario economico dell'UE, ha sottolineato l'urgenza di questa azione. Ha affermato che l'Europa non ha ancora raccolto tutti i benefici della rivoluzione digitale e non ci si può permettere di pagare il prezzo per non essere riusciti a tenere il passo con un mondo in rapido mutamento. Si stima che queste misure di semplificazione faranno risparmiare alle imprese e ai consumatori circa 5 miliardi di euro in costi amministrativi entro il 2029.



Queste proposte si inseriscono in una più ampia spinta del blocco verso la "semplificazione" normativa.

Ci sono piani in atto per ridimensionare la regolamentazione in diversi settori:

- Ambiente;

- Rendicontazione aziendale sulle catene di approvvigionamento;

- Agricoltura. Come tutte le altre iniziative, l'omnibus digitale richiede l'approvazione dei ministri dell'UE e del Parlamento Europeo. La reazione alle proposte è stata polarizzata. European Digital Rights (EDRi), una rete paneuropea di organizzazioni non governative, ha bollato i piani come "un importante arretramento delle protezioni digitali dell'UE". Ciononostante, si ritiene che si rischi di smantellare "le fondamenta stesse dei diritti umani e delle politiche tecnologiche nell'UE". In particolare, le modifiche al GDPR consentirebbero l'uso indiscriminato dei dati più intimi delle persone per l'addestramento dei sistemi di AI.

Inoltre, una vasta gamma di esenzioni suggerite per le regole sulla privacy online implicherebbe che le aziende potrebbero leggere dati presenti su telefoni e browser senza chiedere il permesso.



Al contrario, i gruppi imprenditoriali europei hanno accolto con favore le iniziative, sebbene alcuni ritengano che non vadano abbastanza lontano.

Un rappresentante della Computer and Communications Industry Association (i cui membri includono colossi come Amazon, Apple, Google e Meta) ha fatto sapere che gli sforzi per semplificare le regole digitali e tecnologiche non possono fermarsi qui.

L'associazione ha sollecitato "una revisione più ambiziosa e onnicomprensiva dell'intero quadro normativo digitale dell'UE". Infine, anche all'interno della sfera politica europea non mancano i critici influenti.

L'ex commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha espresso forte scetticismo.

Lui ha scritto che l'Europa dovrebbe opporsi a qualsiasi tentativo di svelare il suo quadro normativo digitale "con il pretesto della semplificazione o per rimediare a una presunta distorsione 'anti-innovazione'".

Nessuno può essere ingannato circa l'origine transatlantica di questi tentativi di indebolimento.



