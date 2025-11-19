La grande sorpresa delle banche italiane: i profitti record reggeranno fino al 2027



Il motore principale è rappresentato da una crescita moderata, ma comunque costante, degli impieghi, ma soprattutto da un'espansione robusta delle commissioni. Le banche stanno capitalizzando in modo efficace sulle cosiddette attività "capital-light", come il wealth management, le quali forniscono ricavi elevati senza appesantire in modo eccessivo i requisiti patrimoniali. Inoltre, è fondamentale l'impegno costante nel contenimento dei costi, una priorità mantenuta nonostante gli investimenti intensificati nella digitalizzazione e nell'AI. Questo ha permesso di assorbire l'aumento dei costi operativi pur mantenendo l'efficienza.

I margini di interesse, dopo aver cavalcato l’onda del rapido rialzo dei tassi da parte della BCE, si stanno stabilizzando. Si prevede che la contrazione del margine, contenuta in parte grazie a strumenti di copertura e a una minore emissione di obbligazioni, sia ormai destinata a concludersi. Le previsioni indicano una crescita media del credito contenuta, stimata all’1,7% nel 2026 e all’1,9% nel 2027.



Questo scenario di crescita economica italiana moderata, stimata sotto l'1%, è comunque sufficiente per supportare gli utili pre-svalutazioni.

Il quadro finanziario non è privo di sfide. Dopo un periodo di minimi storici, si attende una graduale normalizzazione del costo del rischio, che è una delle principali metriche di vulnerabilità. Attualmente, questa misura si aggira intorno ai 30 punti base, un livello eccezionalmente basso e insostenibile nel lungo periodo. Le proiezioni realistiche indicano che il costo del rischio tenderà ad avvicinarsi ai 40 punti base entro la fine del 2027. Questo incremento è atteso a causa di una ripresa dei tassi di default, man mano che il ciclo economico si indebolisce, specialmente nel settore corporate, più esposto alle tensioni geopolitiche e del commercio globale.

Ciononostante, la qualità degli attivi (i prestiti) rimane forte. I bilanci sono stati ripuliti con estremo rigore negli anni scorsi, lasciando il settore ben protetto. A settembre 2025, il rapporto medio di crediti deteriorati lordi (NPL) per il campione di riferimento era al 2,5%.



Anche la quota di prestiti classificati in Fase 2 (quelli che mostrano un deterioramento, ma non sono ancora in default) è scesa in modo rapido. I sistemi di allerta precoce aggiornati e la gestione proattiva degli attivi problematici da parte delle banche stanno scongiurando un peggioramento rapido delle metriche di rischio.

I buffer di capitale continuano a essere robusti, fungendo da scudo contro eventuali shock di mercato o creditizi. È opportuno notare, però, che l'epoca del massimo accumulo di capitale potrebbe essere terminata. Alcune banche stanno infatti utilizzando le riserve in eccesso per operazioni di fusione e acquisizione (M&A), segnalando che il livello di capitalizzazione ha verosimilmente toccato il suo punto massimo.

Esistono rischi al ribasso significativi che potrebbero intaccare la stabilità operativa. La debolezza della crescita economica italiana è intrinsecamente sensibile agli eventi esterni, in particolare alle tensioni geopolitiche internazionali. Un altro elemento di incertezza, che potrebbe pesare sul sentiment degli investitori nel tempo, è la crescente imprevedibilità normativa.



Le nuove misure introdotte nella legge di bilancio italiana, come i possibili prelievi fiscali sugli utili (i cosiddetti "bank levies"), potrebbero ridurre i coefficienti patrimoniali (con stime tra 15 e 30 punti base). Questa mancanza di prevedibilità legale potrebbe trasformarsi in una criticità strutturale per l'intero comparto.

A riprova della solidità strutturale, lo scenario più sfidante non intacca la redditività di base del sistema. In una simulazione che prevede un periodo di profonda recessione, turbolenze sui mercati finanziari e tagli aggressivi dei tassi di interesse, il settore bancario resiste. In questo contesto avverso, il margine di interesse netto subirebbe un forte calo, i ricavi da trading

- si azzererebbero e il costo del rischio aumenterebbe considerevolmente. Nonostante queste condizioni estreme, tutte le banche esaminate rimarrebbero profittevoli, con un RoRWA medio stimato all'1,3% nel 2027, un livello del tutto comparabile a quello registrato nel 2022.

Le prospettive sul rating pubblico per le istituzioni chiave, come UniCredit e Intesa Sanpaolo, sono stabili.



Ciò indica che i rischi complessivi per il settore sono giudicati sostanzialmente bilanciati e gestibili. Le banche incluse in questa analisi dettagliata della performance sono: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BMPS, BPER Banca e Credito Emiliano.

Questi istituti continueranno a posizionare l'Italia ai vertici della performance del settore bancario nell'Unione Europea. Il "Return on Equity" medio, l’indicatore chiave della redditività per gli azionisti, si manterrà stabilmente appena sotto la soglia del 14% per i prossimi anni.