La caduta del FTSE MIB e il destino di UniCredit e Enel: cosa frena Borsa italiana?



UniCredit ha registrato una flessione dell'1,3%, un risultato diretto della forte speculazione che l'ha vista al centro dell'attenzione. La banca ha negato con chiarezza qualsiasi intenzione di procedere all'acquisizione di BPER Banca, smentita che non ha impedito al titolo di soffrire la volatilità.

Proprio BPER Banca, invece, ha registrato un aumento dell'1,3% grazie alle indiscrezioni che la vedevano coinvolta, un segnale evidente di quanto i titoli di credito siano reattivi alle manovre strategiche. Non tutti gli istituti hanno subito la stessa sorte: Intesa Sanpaolo è riuscita a guadagnare lo 0,6%, e anche Generali ha chiuso in leggero rialzo dello 0,1%. Nondimeno, Poste Italiane è scivolata dello 0,8%. Una delle performance più preoccupanti della giornata è arrivata dal settore delle utility. L'attenzione è stata tutta su Enel. Il gigante dell'energia ha subito una decisa battuta d'arresto, cedendo il 3% del suo valore in una singola seduta.

Questo crollo è legato a una revisione del rating da parte di RBC Capital Markets, che ha declassato il titolo.



La raccomandazione è passata da sector perform

- (mantenere una performance in linea con il settore) a underperform

- (sottoperformare), una mossa che ha spinto immediatamente gli investitori a vendere.

Al contrario, nel medesimo settore, Italgas è riuscita a chiudere in territorio positivo, mostrando una resistenza inattesa e aggiungendo lo 0,5% al suo prezzo. Il bilancio del FTSE MIB è stato appesantito anche dalle perdite di alcune aziende chiave in altri settori. I titoli che hanno registrato i cali più significativi includono:

- Leonardo ha visto il suo valore scendere in modo brusco, perdendo il 4,9% della capitalizzazione;

- Recordati, azienda farmaceutica di primo piano, ha chiuso in profondo rosso, registrando un declino del 3,2%. La giornata di mercoledì ha evidenziato la fragilità del sentiment di mercato, con gli investitori che restano in allerta sia per le politiche monetarie globali che per i movimenti interni di M&A, elementi che continueranno a influenzare la traiettoria di Borsa italiana nel breve periodo.



