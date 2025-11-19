Il fattore Nvidia che decide il destino di Wall Street: cosa aspettarsi dai report



Per questo motivo, il report atteso dopo la chiusura delle contrattazioni a Wall Street è considerato un vero spartiacque. Le aspettative sono alle stelle, alimentate dagli enormi impegni di spesa globali dedicati all'infrastruttura di AI. L'eccellente performance a breve termine dell'azienda, data la domanda inarrestabile di chip avanzati, sembra garantita da questi investimenti massicci. Però, ciononostante, sono proprio i dubbi sulla sostenibilità dei rendimenti a lungo termine a rendere gli investitori nervosi. Ci si chiede se i margini di profitto attuali potranno essere mantenuti nel tempo, quando la concorrenza diventerà più aggressiva.

A sostegno del forte entusiasmo per il futuro, i dati recenti sono impressionanti. Secondo le analisi elaborate sui dati forniti da LSEG, le previsioni sul fatturato fiscale 2027 di Nvidia sono aumentate del 15% dalla fine di maggio. Queste stime si attestano ora attorno ai 285 miliardi di dollari. Questa è una crescita fenomenale, una traiettoria che richiede conferme altrettanto eclatanti per non deludere l'eccessivo ottimismo dei mercati.





Mentre il focus rimane sui report aziendali, gli occhi dei trader si spostano anche sull'Europa e sui dati macroeconomici fondamentali. È atteso il rilascio dei numeri sull'inflazione per il Regno Unito. Un dato che influenzerà direttamente le decisioni della Banca d'Inghilterra (BoE). Solo una sorpresa al rialzo di grande portata potrebbe mettere in discussione il taglio dei tassi di interesse che i mercati hanno già largamente prezzato per il mese di dicembre.

La giornata negli Stati Uniti prevede un altro appuntamento chiave per la politica monetaria globale. Le minute del meeting di ottobre della Federal Reserve verranno setacciate attentamente dagli operatori. Il mercato cerca indizi cruciali sulle dinamiche interne di una Fed che appare profondamente divisa. I membri dell'istituto centrale, infatti, discutono su risposte politiche differenti per affrontare il rallentamento dell'inflazione e il continuo vigore, seppur con segnali di cedimento, del mercato del lavoro.



Comprendere le posizioni dei membri più influenti è essenziale per anticipare le future mosse sui tassi.

Parallelamente, in Asia, il mercato valutario ha mostrato segnali di stabilizzazione. La valuta giapponese ha mantenuto una posizione cauta, rimanendo poco sopra il minimo di nove mesi toccato nella sessione precedente. La cautela ha dominato la sessione asiatica, con scarsi guadagni generalizzati per l'azionario, sintomo che gli investitori attendono la direzione fornita dalla tecnologia e dalla politica monetaria occidentale. La situazione dello Yen è stata oggetto di un vertice ad alto livello a Tokyo. Per la prima volta da ottobre dell'anno scorso, il governatore della Banca del Giappone si è riunito con i ministri delle finanze e della rivitalizzazione economica. Quell'ultimo incontro si concluse con un monito esplicito contro l'eccessivo calo dello Yen. Durante l'incontro, i funzionari hanno concordato sulla necessità di monitorare con grande attenzione gli sviluppi del mercato valutario, ribadendo la loro disponibilità ad agire se necessario per preservare la stabilità.



