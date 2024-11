Responsabilità Sociale d'Impresa: il CSR è un imperativo per le aziende moderne



Le aziende globali ignorano spesso la responsabilità sociale, ma questo approccio sta cambiando. La CSR (Corporate Social Responsibility) sta diventando un fattore chiave per attrarre talenti e migliorare l'immagine aziendale. Vediamo come alcune aziende leader stanno impostando nuovi standard.

La CSR e il mercato del lavoro

Un recente report di Deloitte evidenzia che solo il 18% delle organizzazioni considera la CSR una priorità. Forbes USA aggiunge che quasi il 36% dei CEO non include la CSR nei piani strategici. Questa mancanza di attenzione è sorprendente, dato che l'88% dei Millennials considera l'impegno in CSR prima di candidarsi per un lavoro, come sottolineato da Chamber of Business. Le aziende che investono nel sociale attraggono quindi i migliori talenti.

Esempi di eccellenza nel mondo dello sport

Aziende lungimiranti dimostrano che l'investimento in CSR è possibile e vantaggioso. La Lebron James Family Foundation offre opportunità educative a bambini svantaggiati di Cleveland, come riportato da Linkedin. Il Barcellona sostiene quasi 2 milioni di giovani in 50 paesi, secondo il Sunday Mail. Anche in Italia, il Consorzio Vero Volley collabora con Bluemers, un centro di riabilitazione per pazienti autistici, dimostrando un forte impegno sociale. "Una grande azienda si identifica per la vicinanza alle realtà del territorio," afferma Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley. Il consorzio, attivo dal 2008, ha numerosi progetti di CSR, dalla collaborazione con le scuole a quella con la Comunità di San Patrignano.

Oltre lo sport: tecnologia e moda

Il settore tech è molto attivo in CSR, fornendo innovazioni tecnologiche in caso di calamità naturali, secondo Medium. Anche l'industria della moda sta crescendo in questo settore; le aziende puntano sulla trasparenza e sul rispetto degli standard etici in tutta la filiera produttiva. La priorità sta cambiando, ed è ora necessario un passaggio definitivo verso un approccio aziendale eticamente responsabile.