Randstad: Intelligenza Artificiale fondamentale per l'inclusione dei lavoratori con disabilità



In Italia, l'AI sta trasformando il mondo del lavoro, offrendo nuove opportunità, soprattutto per i lavoratori con disabilità. Uno studio Randstad del 2024 rivela dati sorprendenti sull'utilizzo e la percezione dell'AI in questo ambito.

L'AI facilita il lavoro per i disabili

Il 51% dei lavoratori italiani con disabilità considera l'AI uno strumento utile per le proprie attività, usandola almeno settimanalmente nel 63% dei casi. Questa percentuale supera di gran lunga quella dei lavoratori senza disabilità (37%). Inoltre, oltre la metà dei lavoratori disabili vede nell'AI un modo per rendere il lavoro più stimolante e più facile da imparare rispetto ad altre tecnologie. L'AI sembra anche promuovere l'inclusione: il 57% dei lavoratori disabili la considera un valido supporto, affiancando la supervisione umana per ridurre le disuguaglianze, un dato che sale al 52% per chi la vede come strumento per rafforzare l'equità aziendale. I principali impieghi dell'AI per questo gruppo riguardano la risoluzione di problemi lavorativi (62%), la stesura di curriculum e lettere di presentazione (59%), e attività di back office (56%). L'importanza dell'AI è tale che il 42% dei lavoratori disabili lascerebbe il proprio lavoro senza possibilità di sviluppare competenze in questo campo.

Le aziende e l'approccio all'AI

Anche le aziende mostrano un atteggiamento positivo verso l'AI e i lavoratori disabili: il 56% di questi ultimi ha accesso a percorsi di formazione sull'AI, a differenza del 35% dei lavoratori senza disabilità. Quasi la metà dei lavoratori disabili riferisce che i datori di lavoro permettono loro di usare l'AI per il proprio ruolo, una percentuale superiore rispetto ai lavoratori normodotati (39%). L'Italia si posiziona sopra la media globale per l'utilizzo dell'AI nelle aziende, per l'accesso alla formazione e per la qualità della stessa. Un dato curioso: la percentuale di lavoratori disabili entusiasti dell'AI (47%) è simile a quella dei lavoratori normodotati (43%).

AI, equità e competenze

La maggior parte dei lavoratori italiani, sia con che senza disabilità, considera l'AI un valido supporto alla supervisione umana per ridurre le disuguaglianze. Per il 52% dei lavoratori disabili, l'AI migliora l'equità sul posto di lavoro, una percentuale superiore rispetto ai colleghi senza disabilità (40%). Più della metà dei lavoratori disabili ritiene che l'AI abbia migliorato e migliorerà l'accessibilità del proprio ruolo. Negli ultimi 5 anni, si percepisce un clima di maggiore uguaglianza, ma il 40% dei lavoratori disabili ha comunque subito discriminazioni o pregiudizi. L'aggiornamento delle competenze in AI è considerato essenziale per il 59% dei lavoratori disabili, molto più che per i lavoratori normodotati (51%). Questo dato evidenzia la necessità di investire nella formazione per garantire un futuro professionale migliore a questo gruppo di lavoratori. L'AI, infine, favorisce la comunicazione tra colleghi, utilizzata di più dai disabili (46%) che dai normodotati (32%).

Principali usi dell'AI nel lavoro

I principali impieghi dell'AI variano a seconda del tipo di lavoratore: per la maggior parte degli intervistati, l'AI viene usata per attività non di back office (42%), back office (41%), e per risolvere problemi lavorativi (39%). La stesura di curriculum e lettere di presentazione è un altro impiego comune (34%). Per i lavoratori disabili e per i più giovani, la risoluzione di problemi lavorativi è l'utilizzo principale dell'AI, seguita dalla scrittura del curriculum e dalle attività di back office.