Panetta chiede alla Bce di abbassare i tassi



Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sollecita un taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea (Bce) per evitare di frenare ulteriormente la crescita economica dell'eurozona. L'inflazione, secondo Panetta, è più bassa e meno volatile, ma l'economia è stagnante. Questa situazione richiede un cambio di rotta nella politica monetaria.

Bce: verso un approccio neutrale o espansivo?

Panetta ritiene che le attuali condizioni monetarie restrittive non siano più necessarie. La Bce dovrebbe, quindi, normalizzare la sua posizione, passando a un territorio neutrale o addirittura espansivo, se necessario. L'obiettivo principale è evitare che l'inflazione scenda troppo al di sotto del target, creando un problema difficile da gestire per la politica monetaria. La priorità è mantenere una crescita economica sostenuta.

Ritorno alla forward guidance e alla politica a medio termine

Panetta propone un ritorno ad un approccio più tradizionale, focalizzato sul medio termine, nella definizione della politica monetaria. Gli ultimi anni, caratterizzati da situazioni eccezionali, hanno imposto alle banche centrali un approccio più reattivo. Ora, con una situazione inflazionistica più stabile, è possibile tornare ad una strategia di medio termine, comunicando in modo più chiaro le previsioni sulla direzione dei tassi di interesse. Questa maggiore trasparenza dovrebbe aiutare aziende e famiglie a pianificare meglio il futuro.

Dibattito interno alla Bce sui tassi

All'interno della Bce esiste un dibattito aperto sui prossimi tagli dei tassi. Mentre alcuni membri del Consiglio direttivo, in linea con Panetta, sostengono un allentamento più consistente, altri, come Joachim Nagel, esprimono preoccupazioni per una possibile risalita dell'inflazione. La presidente Christine Lagarde ha confermato l'intenzione di ridurre i tassi, ma il ritmo resta ancora da definire. Il mercato, comunque, anticipa un taglio di 25 punti base a dicembre, con ulteriori riduzioni previste nel 2025.

Livello neutrale dei tassi: un dibattito aperto

Secondo Panetta, la Bce è lontana dal tasso neutrale e dovrebbe abbassare i tassi di riferimento al di sotto di questo livello. Le stime del governatore della banca centrale finlandese, Olli Rehn, indicano un livello neutrale compreso tra il 2,2% e il 2,8% con un'inflazione al 2%. Il dibattito è aperto e le diverse opinioni riflettono le diverse prospettive e valutazioni dell'impatto delle politiche monetarie sull'economia.